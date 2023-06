Viisi tärppiä Viron näyttelykesään

Viroon lisää Michelin-tähtiä, myös ensimmäinen kahden tähden ravintola 25.5.2023 12:15:44 EEST | Tiedote

Maailman arvostetuin ja kansainvälisesti tunnetuin ravintola-alan tunnustusjärjestelmä The Michelin Guide julkisti Viron Michelin-oppaan toisen painoksen. Maa sai nyt ensimmäisen kahden tähden ravintolan, joka on 180° by Matthias Diether. Lisäystä listalle toi myös kuudes Bib Gourmand-ravintola Tuljak, sekä uusi Michelin Green Star -ravintola Soo. Viron Michelin-suosituslistalla on nyt yhteensä 34 ravintolaa.