Viisi vinkkiä pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistämiseen

1. Jätä pyöräsi turvalliseen liityntäpysäköintiin

Joukkoliikenteen ja pyöräilyn yhdistäminen onnistuu kätevästi, kun jätät pyöräsi liityntäpysäköintiin ja jatkat matkaasi esimerkiksi junan, bussin tai ratikan kyydissä. Polkupyörän jättäminen liityntäpysäköintiin on ilmaista eikä siinä ole aikarajaa. Pyörien liityntäpysäköintipaikat löydät kartalta täältä.

2. Ota pyöräsi mukaan!

Voit ottaa pyörän mukaan metroon, lähijuniin sekä Suomenlinnan ja Kruunuvuoren lautalle aina kun niissä on tilaa. Busseissa ja raitiovaunuissa ei ole turvallista tilaa pyörille, joten niissä voi kuljettaa ainoastaan taittopyörää, alle kouluikäisen lapsen pyörää sekä liikkumisesteisen lapsen apuvälineeksi tarkoitettua pyörää.

Kulje metrossa pyörän kanssa ovista, jotka on merkitty pyörätunnuksilla. Myös lähijunissa pyörän kuljettamiseen tarkoitetut tilat on merkitty tunnuksin. Pyörän kuljettaminen on maksutonta metrossa sekä lähijunassa. Suomenlinnan lautalla pyörämaksu edestakaiselle matkalle on tänä vuonna 9,5 €. Kruunuvuoren lautalla pyörän voi kuljettaa maksutta.

3. Suunnittele matkasi Reittioppaalla

Tiesitkö, että voit etsiä Reittioppaalla myös joukkoliikennettä ja pyöräilyä yhdistävän reitin? Palvelusta löydät lisäksi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkipyöräasemien sijainnin ja pyörien saatavuustilanteen kaikilla asemilla.

4. Hyödynnä kaupunkipyöriä osana matkaasi

Kaupunkipyörät tekevät pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistämisestä erityisen helppoa ja sujuvaa. Pyörän etukorissa kulkee esimerkiksi ostoskassi!

Kaupunkipyöriä on Helsingissä ja Espoossa lähes 4 600 ja ne sijoittuvat 460 pyöräasemalle. Kaupunkipyörien asemaverkosto on suunniteltu sujuvaan yhteiskäyttöön joukkoliikenteen kanssa, joten löydät pyöräaseman usein esimerkiksi bussipysäkin tai juna-aseman lähistöltä. Helsingissä ja Espoossa on yhteinen kaupunkipyöräjärjestelmä, Vantaalla omansa.

5. Käy jossain uudessa paikassa pyörän ja joukkoliikenteen avulla

Entä jos hyppäisit vaikkapa metroon tai junaan pyörän kanssa ja ajaisit takaisin pyörällä? Näin pääset näkemään paikkoja, joissa et normaalisti pyöräile, eikä sinun tarvitse ajaa samaa reittiä kahdesti. Voit esimerkiksi matkustaa pyöräsi kanssa metrolla idästä länteen ja pyöräillä paluumatkan ihaillen rannikon upeita maisemia.

Jäikö jokin askarruttamaan? Lisätietoja saat pyöräilysivultamme!