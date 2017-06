30.6.2017 11:04 | Tiivi

Mukavan kesäsaunan löylyhuonetta ei tarvitse valaista keinovalolla. Lue viisi vinkkiä saunan ikkunan valintaan.

1. Hyvän saunan ikkunan saa auki tuuletusta varten

Aina joskus tuntuu siltä, että löylyhuoneesta loppuu happi. Siksi hyvän saunan ikkunan saa auki. Avattava ikkuna tai tuuletusluukku palvelee myös jäännöskosteuden nopeassa tuuletuksessa – liika vesihöyry ei kuulu talon sisälle.

2. Puupintainen painike ei polta sormia

Avattavassa ikkunassa ja tuuletusluukussa on oltava kahva, mutta metalli johtaa hyvin lämpöä ja polttaa näpit. Siksi saunan ikkunan painike on pinnoitettu puulla. Tyylikkäimmissä saunan ikkunoissa myös metalliset saranat ovat piilossa katseelta ja kosketukselta.

3. Suojakäsitelty puupinta kestää maalattua paremmin

Kalvon muodostava maalipinta ei ole paras ratkaisu kuumaan löylyhuoneeseen. Puhdas puupintakin menettelee, mutta suojakäsittely parantaa puurakenteiden kestävyyttä kosteissa olosuhteissa ja helpottaa ikkunoiden puhtaanapitoa. Suojakäsitelty pinta voidaan myös sävyttää löylyhuoneen muun sävymaailman mukaiseksi, olipa kyse sitten modernin tummasta (tai vaaleasta) saunasta tai ajan patinoimasta vanhasta löylyhuoneesta.

4. Valitse näkösuojalasitus

Sälekaihdin voi olla houkutteleva vaihtoehto, jos löylyhuoneen ikkunasta näkyy naapurin terassille tai kadulle. Kaihdin aiheuttaa kuitenkin ongelman: sitä varten tehdään pieni reikä sisäpuitteeseen, joten joka kerta kun heität löylyä höyry huurruttaa herkästi ikkunan välitilan lasipinnat. Jos näkösuoja on tarpeen, ikkunaan voi valita näkösuojalasituksen joka päästää valon sisälle mutta estää tirkistelyn. Kaihtimen muoviosat voivat myös haurastua kuumuudessa.

5. Karkaistu lasi kestää parhaiten

Saunan ikkunan pitkän kestoiän varmistaa karkaistun turvalasin valinta sisäpuolen tavallisen tasolasin tilalle. Karkaistu lasi kestää kuumuutta selvästi paremmin eikä muodosta teräviä sirpaleita rikkoutuessaan.

Vaihtoehdot löylyhuoneen ikkunaksi

Tiivin Juho Mäyryn kolme suositusta löylyhuoneen ikkunaksi:

1. Piilosaranoitu avattava ikkuna

Modernin suomalaisen ikkunan karmit ja sisäpuitteet ovat tukevaa puuta, ulkopuitteen kestoiän takaa pulverimaalattu alumiinipinta. Tällainen ikkuna kestää vuosia ja suomalaista säätä huomattavasti pidempään kuin perinteinen puuikkuna. Parhaissa avattavissa ikkunoissa piilosaranat ovat nimensä mukaisesti piilossa puitteen sisällä, joten ne eivät polta saunojia vaikka ikkuna olisi lähellä lauteita.

2. Kippi-ikkuna

Muovirakenteinen kippi-ikkuna on tuttu Keski-Euroopasta, mutta nyt saatavilla on myös pohjolan olosuhteisiin suunniteltuja kippi-ikkunoita. Kahva ylös käännettynä ikkuna on yläreunasta raollaan, jolloin raitista ilmaa virtaa löylyhuoneeseen. Tuuletus ohjautuu huoneen yläosaan, joten ilma sekoittuu todella tehokkaasti. Kippi-ikkuna on myös helppo pitää puhtaana, sillä siinä on vain kaksi pestävää lasipintaa. Kahva sivulle käännettynä ikkuna aukeaa perinteiseen tapaan sivulle päin pesua varten. Maksimaalisen valoaukon tarjoava kippi-ikkuna sopii muotoilunsa puolesta hyvin rakennukseen, jossa muut ikkunat ovat kiinteitä.

3. Kiinteä maisemaikkuna varustettuna tuuletusluukulla

Pelkistetty kiinteärakenteinen maisemaikkuna sopii myös löylyhuoneeseen, mutta silloin sen rinnalle kannattaa valita tuuletusluukku. Pienikokoinen tuuletusluukku tarjoaa turvallisen tuuletusratkaisun myös silloin, kun luukku halutaan jättää pidemmäksi aikaa auki. Kiinteän ikkunan ja tuuletusluukun yhdistelmä sopii erinomaisesti saunoihin, jossa tarvitaan leveää valoaukkoa.

Asiantuntijana toimi Haapajärvellä ikkunoita ja ovia valmistavan Tiivin Juho Mäyry.