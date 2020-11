Viisi vinkkiä Tutkijoiden yöhön

Tiedettä juhlitaan perjantaina 27.11. virtuaalisesti

Nyt popcornit tulille ja koko perhe mukavasti sohvalle tietokoneen ääreen! Tarjolla on ainutlaatuinen mahdollisuus kurkistaa yliopiston laboratorioihin ja tutustua monipuoliseen tiedetarjontaan sekä kiinnostaviin tutkijoihin.

Tässä viisi viime hetken ohjelmavinkkiä tapahtumaan! Koko ohjelmaan pääset tutustumaan Jyväskylän yliopiston Tutkijoiden yön sivuilta: www.jyu.fi/tutkijoiden-yo

Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia, katso tarkemmat ohjeet alta.

1. Virtuaalinen Zombi-pakohuone (K-16) // Peliaikoja varattavissa klo 18-21 välillä



Apua! Zombit ovat vallanneet maailman ja myös Jyväskylän ja iso osa ihmiskunnasta on jo muuttunut eläviksi kuolleiksi. Jyväskylän yliopistosta on saatu hyviä uutisia, sillä monikielinen ja -tieteinen tutkijaryhmä on lopultakin kehittänyt zombivirukseen rokotteen. Myös sinun apuasi kaivataan, jotta rokote saadaan turvallisesti armeijan käsiin ja kaikille vielä elossa oleville jaettavaksi. Pelaa, jos uskallat!





2. Hauskaa sammakoiden kanssa! // Koko päivän livestream ja esitykset klo 11-13 ja 19-21



Tule katsomaan Jyväskylän yliopiston myrkkysammakoita virtuaalisesti! Pääset seuraamaan suosikkisammakkopariskunnan elämää terraariossaan. Livestreamin lisäksi tutkijat vastaavat esityksissä yleisökysymyksiin, kertovat sammakkotutkimuksesta ja esittelevät tutkimusmenetelmiä.



3. Liikunta- ja terveystieteiden ilta // Ohjelma klo 17-20



Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista liikunnan ja terveyden tutkimuksen saralla! Liikuntatieteen huippuasiantuntijat kertovat esimerkiksi lasten ja nuorten liikunnasta, naisten ikääntymisestä, elämäntapavalinnoista, liikunta- ja urheilupsykologiasta, polven kuntoutuspeleistä sekä korona-ajan vaikutuksista kuusikymppisten ja ikääntyneiden ulkoiluun ja liikuntaan.



4. Tutkijoiden yö Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella // Ohjelma klo 17-21



Haluatko tietää, kuinka hiukkaskiihdyttimellä tutkitaan pinnoitemateriaalin alkuainepitoisuuksia tai kuinka kultaa tehdään? Entä miten satelliitit selviävät kiertoradan säteilyssä? Tule tutustumaan yliopiston fysiikan laitoksella tehtävään hiukkas- ja ydinfysiikan tutkimukseen sekä hiukkaskiihdyttimiä hyödyntäviin sovelluksiin leppoisasti kotoasi.



5. Koronalaboratorio ensimmäisenä työpaikkana // Video katsottavissa koko tapahtumapäivän



Tervetuloa tutustumaan koronalaboratorion arkeen! Kurkista videolla opiskeluun bio- ja ympäristötieteiden laitoksella. Lisäksi voit kuulla bioturvatyöskentelystä, näytteen kulusta putkesta tulokseksi ja labran arjesta aina yömyöhään saakka

Jyväskylän yliopiston Tutkijoiden yö järjestetään tänä vuonna Liveton virtuaalisella tapahtuma-alustalla. Alustalta löydät kaikki ohjelmat ja niihin liittyvät materiaalit sekä linkit. Alustalle tulee kirjautua ja kirjautumista varten tulee luoda tunnukset. Voit luoda tunnukset itsellesi jo etukäteen ennen tapahtumapäivää 27.11. täällä: https://events.liveto.io/signup

Pääset kirjautumaan virtuaalitapahtumaan tunnuksillasi osoitteessa https://events.liveto.io/events/tutkijoiden-yo 27.11. klo 8.30 alkaen. Ohjelmat ovat käynnissä klo 9-23. Suosittelemme käyttämään virtuaalitapahtumassa tietokonetta ja Google Chrome -selainta.

Koska tänä vuonna tapahtuman ohjelma toteutuu etänä, voit osallistua Tutkijoiden yöhön rennosti suoraan kotisohvaltasi mistä päin maailmaa tahansa. Suomessa Tutkijoiden yötä ovat järjestämässä Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Fysiikan tutkimuslaitoksen Helsingin tiimi (HIP), Ranskan Instituutti ja VTT. Kaikkiin ohjelmiin on vapaa pääsy. Valtakunnallinen ohjelma: https://www.tutkijoidenyo.fi/

Lisätietoja:

Tapahtuman kansallinen koordinaattori Janne Pakarinen, 040 805 4900, janne.pakarinen@jyu.fi



Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, 040 805 4403, liisa.harjula@jyu.fi



Viestintäharjoittelija Minna Selkälä, 040 831 6228, minna.i.selkala@jyu.fi

Tämä Tutkijoiden yö -projekti rahoitetaan Euroopan komission Marie Skłodowska-Curie toimien alaisena sopimusnumerolla 954755.