Viisi Vuoden virkakoiraa valittiin – ruokakoira Aino käräytti yli 1200 kiloa elintarvikkeita, rajakoira teki merkittäviä huumelöytöjä ulkomailla

Tänä vuonna Vuoden virkakoiran arvonimen vastaanottavat poliisikoira Viksu, tullikoira Aino, rajakoira Cena, vankilakoira Tuisku ja sotakoira Lex. Palkittavat koirat ovat tahoillaan valinneet Poliisi, Tulli, Rajavartiolaitos, Rikosseuraamuslaitos, ja Puolustusvoimat. Suomen Kennelliitto palkitsee Vuoden virkakoirat Koiramessuilla 7. joulukuuta 2019 Messukeskuksessa Helsingissä.

Kaikki Vuoden virkakoirat ovat osoittaneet erinomaisuutensa tehtävässään ihmisen apuna. Valittuja koiria yhdistää niiden valtava työtarmo ja kyky oppia nopeasti uusia asioita, joiden avulla ne ovat edenneet urallaan.

– Tämänvuotisissa palkittavissa koirissa kiinnittää huomiota niiden rodut: kaksi kultaistanoutajaa, yksi labradorinnoutaja ja vain kaksi perinteistä palveluskoirarotua, yksi belgianpaimenkoira malinois ja saksanpaimenkoira. Tämä korostaa koirarotujen monipuolisuutta ihmisen palveluksessa, kommentoi Kennelliiton hallituksen ja hyötykoiratoiminnan puheenjohtaja Harri Lehkonen valittuja.

Lehkonen kiittää koiranohjaajia tärkeästä työstä.

– Kaikki palkittavat virkakoirat ovat tietysti suoriutuneet erinomaisesti tehtävistään. Lukiessani niiden ansioita kiinnitin huomiota siihen, kuinka tärkeä rooli kunkin koiran ohjaajalla on ollut niiden koulutuksessa ja työtehtävissä. Nämä palkinnot kuuluvat myös heille. Virkakoiran koulutus on jatkuvaa ja se vaatii sekä koiralta että sen ohjaajalta hyvää motivaatiota, innostusta ja saumatonta yhteistyötä. Lämpimät onnittelut kaikille koirakoille Kennelliiton puolesta.

Vuoden poliisikoira 2019

Vuoden poliisikoira 2019 on belgianpaimenkoira malinois Suhteellisen Viktor ”Viksu”. Viksu työskentelee ohjaajansa, vanhemman konstaapeli Toni Tarkiaisen kanssa Mikkelin poliisilaitoksella. Viksu on koulutettu henkilöetsintään, esine-etsintään, jäljestykseen, tottelevaisuuteen, ja suojeluun. Erikoisosaamisalueena Viksulla on vainajan etsintä sekä rikospaikkaetsintä.

Tarkiainen on kouluttanut kaksi hyvin menestynyttä poliisin partiokoiraa. Viksun kanssa Tarkiainen on valitsijoiden mukaan onnistunut kaikilla poliisin partiokoiran tehtäväkenttään kuuluvilla alueilla. Esimerkiksi tänä kesänä Tarkiainen ja Viksu löysivät edellisenä yönä kadonneen ja maastossa liikuntakyvyttömäksi menneen vanhuksen varsin pian etsinnän aloituksesta. Tarkiainen kertoo, että heille työn kohokohtia ovat ne hetket, jolloin voi pelastaa ihmishenkiä. Vasta kolmevuotias Viksu voitti poliisin partiokoirien suomenmestaruuden tänä syksynä jo toiseen kertaan.

Vuoden tullikoira 2019

Vuoden tullikoira 2019 on kultainennoutaja Fenni ”Aino”. Suomen Tullin ensimmäinen ruokakoira Aino aloitti työnsä kesäkuussa 2018 Suomen itärajalla Nuijamaan tulliasemalla. Käytännössä koirakon työkenttänä on koko Suomi. Ainon ohjaaja on tullitarkastaja Seija Kontunen. Valitsijoiden mukaan ruokakoira on osoittautunut tehokkaaksi, taloudelliseksi ja näkyväksi tavaksi ennaltaehkäistä ja paljastaa liha- ja maitotuotteiden maahantuontia sekä estää eläintautien leviämistä kolmansista maista EU:n alueelle.

Aino on koulutettu tunnistamaan eri tavoin pakattuja tuoreita sekä prosessoituja maito- ja lihatuotteita. Kuluvan vuoden heinäkuun loppuun mennessä Ainon avulla on paljastettu jo yli 1200 kiloa näitä elintarvikkeita. Aino on ollut merkittävässä osassa, kun Suomen viranomaiset ovat tehostaneet eri tavoin pakattujen tuoreiden ja prosessoitujen elintarvikkeiden valvontaa EU:n ja Venäjän rajalla mm. afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Valitsijoiden mukaan ruokakoira Aino on menestynyt ohjaajansa Seija Kontusen kanssa erinomaisesti pioneerityössään.

Vuoden rajakoira 2019

Vuoden rajakoira 2019 on saksanpaimenkoira Stoneman’s Garnet ”Cena”. Se työskentelee ohjaajansa vanhemman merivartija Rasmus Vikströmin kanssa Länsi-Suomen merivartiostossa Vallgrundin merivartioasemalla.

Merivartiokoira Cena on koulutettu henkilöetsintään, jäljestämiseen, huumausaine- ja esine-etsintään sekä ruumisetsintään merialueella. Cena on urallaan tehnyt useita huumausainelöytöjä kotimaassa sekä ulkomaan komennuksilla, joilla tehdyt löydöt ovat olleet merkittäviä. Ulkomaan komennuksilla Cena on löytänyt myös ajoneuvoihin kätkeytyneitä ihmisiä. Cena osallistuu tarvittaessa pelastusetsintöihin ja on löytänyt kadonneita ihmisiä myös kotimaassa.

Valitsijat katsovat, että Cena on osoittanut hyvää oppimis- ja sopeutumisoppimiskykyä merivartiokoiralle vaadittaviin työtehtäviin. Ohjaajana toimiva vanhempi merivartija Vikström on kouluttanut koiransa esimerkillisesti merivartiokoiralle vaadittaviin työtehtäviin sekä kehittänyt viranomaisyhteistyötä koiratoiminnassa.

Vuoden vankilakoira 2019

Vuoden vankilakoira 2019 on labradorinnoutaja Vesipedon Iso-Malla ”Tuisku”, joka on osoittautunut tasapainoiseksi ja sinnikkääksi työkoiraksi. Tuisku työskentelee ohjaajansa, vanginvartija Vesa Laakson kanssa Turun vankilassa. Vankilakoirana Tuisku tunnistaa ja ilmaisee yleisimmät huumeet. Tuisku haistelee tavarat, autot, ja ihmiset ja sen kanssa tehdään tilatarkastuksia.

Valitsijoiden mukaan Laakso on osannut tuoda hienosti Tuiskun vahvuudet esille ja viedä määrätietoisesti koiraa eteenpäin. Tasapainoinen koirakko. Tuisku voitti tänä vuonna vankilakoirien mestaruuskilpailut jo toista vuotta peräkkäin.

Vuoden sotakoira 2019

Vuoden sotakoira 2019 on kultainennoutaja Njord ”Lex”, jonka ohjaaja on ylikersantti Jan Ekholm Upinniemen rannikkoprikaatista. Lex on Puolustusvoimien ensimmäinen kultainennoutaja ja se on jalostettu metsästyskäyttöön. Se on valitsijoiden mukaan ominaisuuksiltaan erinomainen juuri niihin tehtäviin, joihin se on koulutettu, eli räjähteiden, aseiden ja niiden osien etsintään.

Lähes koko elämänsä eri rotuisten koirien parissa toiminut Jan Ekholm kertoo, että jo nyt 1,5 vuoden iässä Lex on osoittautunut todella päteväksi niihin etsintätehtäviin, joihin sitä koulutetaan. Puolustusvoimien ensimmäinen virkatehtäviin koulutettava kultainennoutaja antaa jatkuvasti uutta tietoa rodun soveltuvuudesta sotakoiran tehtäviin sekä sen kasvatuksen vaatimista koulutusmetodeista.

– Voin jopa sanoa, että tässä tapauksessa koira opettaa enemmän kouluttajaansa kuin kouluttaja koiraansa, summaa Ekholm koirapartion dynamiikkaa.

Vuoden virkakoirat saavat palkintonsa lauantaina 7. joulukuuta kello 15.15 Areenalla Messukeskuksessa. Koirat tulee palkitsemaan Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen sekä hallituksen jäsen, koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Tapio Toivola.

Virkakoiriin ja muihin ihmisiä auttaviin koiriin pääsee tutustumaan myös Koiramessuilla 7.-8.12. hyötykoiraosastolla.

Medialle tiedoksi: Ennen virkakoirien palkitsemista järjestetään kahvitustilaisuus, johon media on tervetullut haastattelemaan koiranohjaajia. Kahvitilaisuus järjestetään Messukeskuksen pressitilan aulassa 7. joulukuuta kello 14.15.

Kaikista Vuoden virkakoirista on tehty videot ja niistä on saatavilla monipuolisesti highres-kuvia. Mediat voivat tiedustella niitä käyttöön Kennelliiton viestinnästä, viestintä@kennelliitto.fi .

