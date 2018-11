Viisi yritystä ehdolla ensimmäisen Tekstiilin ja muodin palkinnon saajaksi: kasvu ja kasvun mahdollisuudet sekä kestävä kehitys yhdistävät ehdokkaita

Uusi 10 000 euron tunnustuspalkinto jaetaan Tekstiilin ja muodin päivässä 28.11.2018. Palkinnon tulee luovuttamaan eduskunnan puhemies Paula Risikko.

Tekstiilin ja muodin palkinnon saajaksi on ehdolla viisi yritystä, jotka edustavat monipuolisesti tekstiili- ja muotialaa: uutta tekstiilikuitua kehittävä Infinited Fibre Company, lääkinnällisten painevaatteiden valmistaja Lymed, lasten ja naisten vaatteisiin keskittynyt Nosh, työvaateyritys Touchpoint sekä miesten ja naisten rentoa pukeutumista tarjoava Billebeino.

Palkinnon saajaksi kerättiin ehdotuksia avoimella kyselyllä, ja ehdotuksia tuli peräti 122 kappaletta. Viisi ehdokasta valittiin näiden ehdotusten joukosta.

”Tekstiilit eri muodoissaan ovat tärkeä osa meidän kaikkien elämää. Finalistien lista tuo hienosti esille tekstiilialan monimuotoisuutta aina tekstiilikuiduista lastenvaatteisiin ja terveydenhoidon tuotteisiin saakka”, sanoo Aalto-yliopiston professori, palkinnon tuomariston jäsen Pirjo Kääriäinen.

”On mielenkiintoista seurata, miten tekstiili- ja muotiala, yksi maailman suurimmista toimialoista, kiinnostaa ja innostaa taas myös Suomessa. Nämä yritykset ovat hyviä esimerkkejä uudenlaisista toimintatavoista ja rohkeasta tekemisen meiningistä”, hän jatkaa.

Tekstiili- ja muotiala on alkanut kiinnostaa myös sijoittajia aiempaa enemmän, sillä alalle on Suomessa kasvanut lupaava innovatiivisuuden ja kunnianhimon kulttuuri, kertoo Grannenfelt Finance Oy:n osakas Jaakko Salminen, joka tuo tuomaristoon sijoittajan näkökulmaa.

”Koko tekstiilialan suurin haaste ja samalla tilaisuus on ekologisuus. Kestävän kehityksen periaatteiden täytyy mennä läpi koko tuotantoketjun, mikä näkyy selvästi myös viidessä ehdokkaassa”, Salminen sanoo.

Ehdokkaat Tekstiilin ja muodin palkinnon saajaksi

Inifinited Fibre Company

Infinited Fibre kehittää ratkaisua mm. siihen, miten poistotekstiili voidaan kierrättää uudelleen kuiduksi ja uusiksi tuotteiksi. Yritys pilotoi parhaillaan uuden tekstiilikuidun tuotantoa ja hakee rahoitusta tuotantolaitoksen perustamiseen.

Infinited Fibren kuitu on nimeltään selluloosakarbamaatti, ja sen raaka-aineina voidaan käyttää kierrätystekstiiliä tai -kartonkia sekä puupohjaista tai maataloudesta peräisin olevaa sellumassaa. Kuitujen valmistus kuluttaa vähemmän kemikaaleja, vettä ja energiaa sekä väriaineita kuin esimerkiksi puuvillan tuotanto.

Lymed

Lymed valmistaa Tampereella lääkinnällisiä painevaatteita, joita käytetään mm. palovamma- ja leikkauspotilaiden hoidossa, erilaisten kiputilojen hoidossa sekä hyvinvoinnin edistämisessä ja urheilussa suorituskyvyn edistämisessä.

Lymed on esimerkki yrityksestä, joka on omilla laadukkailla tuotteillaan löytänyt laajan niche-markkinan. Se on kehittänyt ennakkoluulottomasti tuotteita niin ihmisille kuin myös eläimille: Lymedin tuotteita käytetään mm. kilpakameleiden palautumisen edistämiseen.

Nosh Company

Nosh on esimerkki suomalaisen lastenvaatebuumin menestyjistä. Laadukkaisiin ja ekologisiin lasten ja naisten vaatteisiin keskittyneen yrityksen liikevaihto on jo yli 8 miljoonaa euroa.

Nosh on kyennyt löytämään uutta kasvua kaupan murroksessa toimintamallilla, joka ohittaa vähittäiskaupan ja luo yhteisöä brändin ympärille. Noshilla on yli 120 vaate-edustajan kotimyyntiverkosto.

Laadukkaat vaatteet kestävät pitkään ja niillä on jälleenmyyntiarvoa myös sen jälkeen, kun ensimmäinen omistaja luopuu niistä.

Touchpoint

Työvaatevalmistaja Touchpoint on suomalaisen vaatealan kiertotalouden edelläkävijöitä. Touchpoint pyrkii tarjoamaan asiakkailleen mahdollisimman vastuullisen toimitusketjun ja työvaatteille suljetun kierron, jossa vaatteet kiertävät uusiksi tuotteiksi.

Touchpoint on esimerkki yrityksestä, joka hakee aktiivisesti yhteistyökumppaneita niin Suomesta kuin ulkomailtakin, edistää kiertotaloutta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja toimii alan näkyvänä lähettiläänä. Yritys sai alkuvuodesta merkittävän sijoituksen Taalerin kiertotalousrahastolta.

Billebeino

Billebeino on uusi suomalainen vaatebrändi, joka on luonut lyhyessä ajassa merkittävää kasvua. Jääkiekkoilija Ville Leinon ja Juhani Putkosen perustama brändi on panostanut moderniin markkinointiviestintään ja löytänyt kohderyhmänsä nopeasti sosiaalisen median ja julkisuuden henkilöiden kautta. Yritys käyttää tuotteissaan paljon kierrätysmateriaaleja.

Tekstiilin ja muodin palkinto

Tekstiilin ja muodin palkinto on uusi tunnustuspalkinto, jonka arvo on 10 000 euroa

Voittajan valitsee tuomaristo, johon kuuluvat eduskunnan puhemies Paula Risikko, professori Pirjo Kääriäinen Aalto-yliopistosta, toimittaja Jani Niipola Kauppalehdestä, partner Jaakko Salminen Grannenfelt Finance Oy:stä ja toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen Suomen Tekstiili & Muoti ry:stä.

Tekstiilin ja muodin palkinto myönnetään alalla ansioituneelle suomalaiselle yritykselle tai toimijalle. Sen myöntämisessä tarkastellaan muun muassa:

liike- ja tuoteideoiden omaperäisyyttä

toiminnan tai tuotteiden kehitystyötä

kasvua ja kehitystä

kykyä tarjota vastauksia ajankohtaisiin haasteisiin

kykyä hakea vastuullisia ratkaisuja ja toimintatapoja

viestintää ja markkinointia

vaikuttavuutta ja yhteiskunnallista merkitystä

kykyä uusiutua

kansainvälistymistä

toimintaa alan lähettiläänä (myönteinen viesti ja positiivinen näkyvyys)

Palkinto jaetaan Tekstiilin ja muodin päivässä Musiikkitalolla 28.11.2018. Päivän liput on myyty loppuun. Media-akkreditoinnit tilaisuuteen: viestintäpäällikkö Mari Kamaja, mari.kamaja@stjm.fi.

Lisätietoa Tekstiilin ja muodin päivän ohjelmasta