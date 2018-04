Viisivuotiaiden kunnallinen maksuton varhaiskasvatus noudattaa esiopetuksen toiminta-aikoja

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 17.4.2018 13.4.2018 09:11 | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu ensi viikon tiistaina 17.huhtikuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-poytakirjat Esityslistalla on muun muassa seuraavat esitykset: Asia 3 Viisivuotiaiden varhaiskasvatusmaksu yli neljän tunnin varhaiskasvatuksen osalta Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala esittää, että kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että maksuttoman varhaiskasvatuksen (4 tuntia päivässä) lisäksi järjestettävän varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät viisivuotiailla seuraavasti: kun varhaiskasvatusta on päivässä 4-5 tuntia, on maksu 20 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, kun varhaiskasvatusta on 5-7 tuntia päivässä, on maksu 40 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, ja kun varhaiskasvatusta on yli 7 tuntia päivässä, on maksu 65 % kokoaikaisesta varhaiskasvatuksen maksusta Asia 4 Yk