Viitanen: Hallitus latisti eläintensuojelun ison uudistuksen – työtä jatkettava ensi kaudella

SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen on pettynyt eduskunnalle lähes kymmenen vuoden valmistelun jälkeen annettuun eläinten hyvinvointilakiin.

- Kaikki odottivat parempaa. Nyt hallitus on tyytynyt kompromissiin, vaikka ainekset kunnianhimoiseen lakiin olivat olemassa. Lain valmistelu on ollut perusteellista ja se aloitettiin jo viime hallituskaudella. Asiantuntijoiden näkemyksiä on kuultu laajasti, toteaa Viitanen.

- Tiedosta ei ole ollut pulaa vaan tahdosta parantaa aidosti eläinten olosuhteita. Hallitusohjelman kirjaukset suitsivat valmistelua niin, että uudistuksissa jäätiin puolitiehen.

- Parsinavettojen kielto siirtymäajalla, jatkuvan vedensaannin takaaminen myös turkiseläimille ja porsitushäkkien kieltäminen ovat asioita, jotka olisin halunnut nähdä laissa, mutta nyt ne jäävät puuttumaan.

- Turkiseläinten hyvinvointi jää muutenkin laissa heikolle. Eduskunta on vaatinut hallitusta parantamaan turkiseläinten olosuhteita, mutta turkiseläimiä koskevan asetuksen uudistaminen on edennyt tuskastuttavan hitaasti, Viitanen muistuttaa.

- Hyvää laissa on mm. pakollinen kivunlievitys kivuliaissa toimenpiteissä ja koirien rekisteröinti- ja tunnistuspakko sekä jatkuvan vedensaannin turvaaminen eläimille, tosin tietyin rajoituksin.

- Kansalaismielipide on vahva sen suhteen, että eläimet ansaitsevat parempaa kohtelua. Tuhannet suomalaiset kannattavat tiukempaa lainsäädäntöä, jotta eläinten asema yhteiskunnassa paranisi. Toivottavasti eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnasta löytyy tahtoa parantaa lakia. Ellei, on hyvä muistaa että vaalit ovat tulossa ja SDP on sitoutunut Lahden puoluekokouksessa 2017 parantamaan eläinten hyvinvointia lailla, joka mahdollistaa lajityypillisen käyttäytymisen. On selvää, että uudistukseen palataan ensi kaudella, päättää Viitanen.