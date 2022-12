Viitasaaren Alko uudistuu tammikuussa

Viitasaaren Alko uudistuu remontin myötä. Myymälä on avoinna ennen remonttia lauantaihin 7. tammikuuta klo 16 saakka ja se avataan jälleen lauantaina 21. tammikuuta klo 9. Myymälän ollessa suljettuna asiakkaita palvelevat Alkot mm. Pihtiputaalla ja Pielavedellä. Alkon myymälöiden sijainnit ja aukioloajat voi tarkistaa Alkon verkkosivuilta.

”Uudistetun myymälän ilme on ulkoasultaan raikas ja tuotteiden esillepano on asiakkaille entistä selkeämpi. Valikoimamme säilyy monipuolisena, vaikka myymälän pinta-ala hieman pieneneekin. Panostamme Viitasaaren myymälässä erinomaisen palvelun lisäksi erityisesti asiakastoiveiden toteuttamiseen, kertoo palvelujohtaja Jari Hiekkataipale.

Myymälässä on noin 700 tuotteen valikoima, joista viinejä on noin 350, panimotuotteita 100, väkeviä 225 ja alkoholittomia juomia 25.

Joulunajan ruoka- ja juomavalintoja tehdään vastuullisuus edellä

Joulu on Alkossa vuoden kiireisin sesonki. Myynnin arvioidaan hieman yli kaksinkertaistuvan* normaaliin ajanjaksoon verrattuna.

”Kun joulupöytään katetaan ne kaikkein parhaat herkut, niille haetaan myös täydellistä juomakumppania. Vaihtoehtoja löytyy alkoholittomista tai alkoholillista”, palvelupäällikkö Antti Tasanen kuvailee.

Punaviini on joulupöydän perinteikäs vieras. Toinen joulun vakioruokajuoma on olut, jonka kysyntä kaksinkertaistuu jouluna. Monen mielestä olut sopii jouluherkkujen moninaisten makujen seuraksi paremmin kuin viini. Joulusesongin hienossa olutkattauksessa on mukana tuttuja perinteisiä tyylejä sekä moderneja yllättäjiä.

Samppanja on joulupöydän ikikuningatar ja kuplia päätyy ostoskoriin yli kolminkertaisesti normaaliin verrattuna. Portviinit, liköörit, madeirat ja sherryt ovat itseoikeutettua seuraa joulun makeille herkuille. Konjakit, viskit ja rommit puolestaan löytävät tiensä usein lahjapakettiin.

”Alkoholittomat tuotteet ovat itsestäänselvyys juhlapöydässäkin, kun omaan hyvinvointiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Alkoholitonta nauttivan ei tarvitse tyytyä vain veteen tai limuun, vaan vaihtoehtoja löytyy viineistä panimotuotteisiin ja kuohuvaan”, Tasanen kertoo.

Verkkokauppatilaukset omaan lähi-Alkoon

Alkon asiakkaat ovat löytäneet yhä vahvemmin verkkoasioinnin.

”Asiakkaat arvostavat verkkokauppa-asioinnin vaivattomuutta ja sitä, että asiointi ei ole riippuvainen ajasta tai paikasta. Verkkokaupassa koko Alkon valikoima on tasapuolisesti kaikkien saatavilla ja paketti on noudettavissa mistä tahansa myymälästä. Toimitus on maksuton”, Tasanen sanoo.

*Joulun vaikutusta Alkon myyntiin on verrattu arvioimalla kahden joulunalusviikon myyntiä vasten juhlatonta ajanjaksoa.