Viitottu ja kuvitettu viikonloppu tarjoaa yhdenvertaisia Muumielämyksiä

Muumimaailmassa vietetään 10.–11.8.2019 viitottua ja kuvitettua viikonloppua. Esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta edistävän viikonlopun aikana Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkkiopiskelijat tulkkaavat teatteriesitykset ja muut muumimaiset tapahtumat viittomakielelle, viitotulle suomelle, kuviksi sekä tukiviittomiksi.

”Viitottu ja kuvitettu viikonloppu on jatkumoa vuosia jatkuneelle yhteistyölle Diakin kanssa. Uskon, että tänäkin vuonna voimme yhdessä opiskelijoiden kanssa tarjota unohtumattomia elämyksiä pienille muumifaneille”, kertoo Muumimaailman markkinointijohtaja Ann-Karin Koskinen.

Jo kahdeksannen kerran järjestettävän teemaviikonlopun ohjelma noudattaa Muumimaailman päiväohjelmaa sillä erotuksella, että ohjelmanumerot aina teatteriesityksistä muihin muumimaisiin aktiviteetteihin tulkataan vaihtoehtoisille kommunikaatiomenetelmille. Ohjelmaa tulkataan viittomakielen ja viitotun suomen lisäksi myös kuviksi ja tukiviittomiksi.

”Tämä on meille tärkeä viikonloppu ja on hienoa, että voimme mahdollistaa kaikille lapsille yhtäläiset mahdollisuudet nauttia sadun taiasta. Yhdenvertaisuus yhdessä muiden arvojemme kanssa on ohjannut toimintaamme aina perustamisesta tähän päivään asti. Teettämämme kyselynkin* mukaan ihmiset kokevat, että yhdenvertaisuuteen liittyvät arvot ovat ylivoimaisesti tärkeimpiä asioita, joita Muumimaailman asukkailta voi oppia, Koskinen jatkaa.

Ohjelmassa on Teatteri Emman tasatunnein järjestettävien teatteriesitysten lisäksi mm. aamujumppaa Pikku Myyn johdolla sekä Nuuskamuikkusen iltalaulua.

Muumimaailma on avoinna 10.–11.8. klo 10–18. Tulkkausta tai muita kommunikaatiomenetelmiä käyttävän lapsen saattaja pääsee viikonlopun aikana ilmaiseksi Muumimaailmaan.

Viikonlopun tarkka ohjelma löytyy täältä:

https://www.muumimaailma.fi/clients/muumimaailma/images/pdf/Viitottu-viikonloppu_esite_2019.pdf

Liput Muumimaailmaan voi ostaa etukäteen edullisemmin verkosta:

https://www.muumimaailma.fi/liput

*Muumimaailman tekemään verkkokyselyyn vastasi 27.6.–4.7.2019 2006 suomalaista. Kysely toteutettiin SurveyPal-kyselyalustalla.

HUOM! Media on tervetullut Muumimaailmaan myös viitotun ja kuvitetun viikonlopun aikana pressikortilla.