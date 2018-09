Viking Linesta Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija -suomenmestaruuskilpailujen uusi pääyhteistyökumppani

Viking Line aloittaa kolmivuotisen yhteistyön Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija -kilpailuita järjestävän suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiön ELO-säätiön kanssa. Kilpailun pääkumppanina Viking Line nostaa esiin keittiö- ja tarjoiluhenkilökunnan tärkeää työtä ja korkeaa ammattitaitoa. Punaisilla laivoilla työskentelee 220 kokkia ja yli 300 tarjoilijaa. Ruoka- ja ravintolaelämykset ovat tärkeä osa risteilyelämystä.

Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut ovat alan ammattilaisten suomenmestaruuskilpailuja, joiden tavoitteena on lisätä alojen arvostusta ja näkyvyyttä. Kilpailut toimivat myös osallistujien ponnahduslautana omilla urapoluillaan. Viking Linen laivoilla kilpailut tulevat näkymään esimerkiksi Vuoden Kokin suunnittelemana menuna ja Vuoden Tarjoilijan juomasuosituksilla, sekä hallitsevien voittajien vierailuilla valikoiduilla risteilyillä. Laivojen omaa henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan SM-kilpailuihin.



- Olemme ylpeitä tarjoamistamme ruoka- ja ravintolaelämyksistä. Haluamme vaalia ja edelleen kehittää ammattitaitoa, jolla kokit ja tarjoilijat luovat elämyksiä asiakkaillemme vuoden jokaisena päivänä. Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut ovat hieno tapa nostaa kiinnostusta näitä ammatteja kohtaan, kertoo Viking Linen ravintolapäällikkö Janne Lindholm.



- Olemme innostuneita uudesta yhteistyöstä Viking Linen kanssa, joka luo monipuoliset puitteet ruokamatkailun edistämistyölle. Yhdessä vahvistamme entisestään suomalaisen juoma- ja ruokakulttuurin sekä ravintola-alan tunnettuutta ja kiinnostavuutta kansainvälisestikin, sanoo ELO-säätiön toimitusjohtaja Bettina Lindfors.

Viking Line on merkittävä työllistäjä ravintola-alalla. Punaisilla laivoilla työskentelee vakituisesti 220 kokkia ja 320 tarjoilijaa. Sesonkiaikoina alan ammattilaisten määrä laivoilla kaksinkertaistuu. Osaamisen kehittämiseen halutaan panostaa, sillä innostuneilla ja motivoituneilla ammattilaisilla on tärkeä rooli hyvien risteilyelämysten luomisessa ja ruokamatkailun kiinnostavuuden kasvattamisessa.

Työntekijöille tarjotaan muun muassa mahdollisuuksia vierailla huippukeittiömestarien opeissa ja heitä kannustetaan mukaan alan kilpailuihin Suomessa ja kansainvälisesti. Viking Line tekee myös tiivistä yhteistyötä ravintola-alan koulujen kanssa.

Vuoden Kokki -kilpailu on alalla arvostettu tapahtuma, jota on järjestetty vuodesta 1995 ja Vuoden Tarjoilija on valittu vuodesta 2013 lähtien. Hallitseva Vuoden Kokki 2018 on Kalle Tanner ja Vuoden Tarjoilija 2018 on Noora Sipilä. Vuoden 2019 voittajat valitaan Kevätmessuilla Helsingin Messukeskuksessa 4.-7.4.2018.

Kuva: ELO-säätiö.