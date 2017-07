Vikingloton potti nousee 8,9 miljoonaan euroon

13.7.2017 09:46 | Veikkaus

Vikingloton arvonnassa keskiviikkona (kierros 28/17) ei löytynyt yhtään täysosumaa. Suurin Suomesta löytynyt voitto oli 5+1 –tulos, joita oli kaksi kappaletta. Sillä voitti 19 107,30 euroa.

Toinen voittajista oli pelannut netissä ja toinen K-Market Meiramissa Utajärjellä. Nettipelaaja saa rahat suoraan tililleen.

Suurin voitto kierroksella 28/17 oli 6 oikein, jolla voitti 716 305,40 euroa. Peli oli pelattu Norjassa. 5 oikein tuloksia oli kaikkiaan 18, ja voittosumma 1 469 euroa. Muita voittoja oli lisäksi 53 382 kappaletta.

Vikingloton oikea rivi (kierros 28/2017) on 1, 17, 25, 28, 40 ja 43. Vikingnumero on 1 ja plusnumeroksi arvottiin 8. Ensi viikolla potissa on noin 8,9 miljoonaa euroa.

Keskiviikko-Jokerin oikea rivi on 6 2 4 6 8 5 4. Paras tulos oli 5 oikein. Sillä voitti voitti 500 euroa ja tuplattuna 1 000 euroa.

Keskiviikko-Lomatonnin voittorivi on New York. Tuhannen euron arvoisia päävoittoja löytyi kolmetoista.

Vikinglotto uudistui

Vikingloton uudistuksen myötä Onnennumero poistui ja Tuplaus korvautui Plussalla. Samalla pelin kirjoitusasu muuttui – peli kirjoitetaan jatkossa Vikinglotto.

Lue lisää Vikingloton uudistuksesta.