Vikingloton potti nousi 17 miljoonaan euroon

Vikinglotossa ei löytynyt täysosumia (kierros 23/2018), joten ensi keskiviikkona potissa on noin 17 miljoonaa euroa (kierros 24/2018).

Vikingloton oikea rivi on 11, 19, 22, 32, 35, 46 ja vikingnumero 5, plusnumeroksi arvottiin 10.



Keskiviikko-Jokerin oikea rivi on 5 0 4 5 7 3 7.



Lomatonnin voittorivi on Bangkok 24. Lomatonneja meni jakoon kuusi kappaletta.