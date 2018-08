Apua – ei taas! Alkaako kollegasi viikon kestävä valitusvirsi heti maanantaiaamusta? Entä oletko tunnistavinasi itsessäsi vikisijän vikaa? Vikinään on olemassa täsmälääke: tekeminen.

Vikisijän virsikirja tarjoaa käytännönläheisiä neuvoja ja vinkkejä, jotka siivittävät tietäsi toimijuuteen ja joiden avulla sinustakin sukeutuu aktiivinen tekijä. Kirjassa kerrotaan, kuinka teet arjestasi mielekästä, opit tarttumaan toimeen viivyttelemättä ja kohtaat pelkosi haasteena, pettymyksesi oppimiskokemuksena. Kun omaksut tekijämentaliteetin ja oikeat tavat, voittavat toimintamallit alkavat kehittyä kuin itsestään. Hyvillä aikomuksilla on huono maine – toimi siis heti.

Kirjan keskeistä antia ovat tarinat, jotka kanssamme jakavat eri alojen tekijämiehet ja -naiset. Käyttökelpoisten ja huumorilla ryyditettyjen ohjeiden avulla opit priorisoimaan ja pääset eroon turhasta puuhastelusta. Oivallat, että moka ohjaa oikeaan suuntaan – ja kompuroinnin jälkeen menestys se vasta makealta maistuu. Et anna tilaa arvostelijoille ja lannistajille, vaan pidät ajatuksesi kristallinkirkkaana ja fokuksen tiiviisti omassa toiminnassasi. Kirjan oivallisilla välineillä pahemman laatuisesta vikisijästäkin kouliintuu voittaja; suvereeni tekijä, joka tinkimättömästi, pienin askelin saavuttaa suurimmankin unelmansa.

Ville Kormilainen työskentelee liikkeenjohdon viestintäkonsultointiin erikoistuneen Tekir Oy:n Kuhina-yksikössä johtajana. Päätyönään Kormilainen rakentaa sosiaalisen median ja sisältömarkkinoinnin ratkaisuja. Aiemmalla työurallaan Kormilainen oli toimittajana muun muassa Seiskassa, Iltalehdessä ja Katsossa sekä päätoimittajana Otavamedian lasten- ja nuortenlehtiyksikössä. Häneltä on ilmestynyt useita kirjoja ja Kauppakamarin kustantamana muun muassa Työ, treeni ja elämä – Superpomojen 24 tuntia (2016).

Jukka Niemelä työskentelee Mipro Oy:llä Head of Project Management -tehtävässä. Ennen uraansa Miprolla hän toimi lähes kymmenen vuotta yrittäjänä. Hän on muun muassa kouluttanut markkinointia, viestintää ja kirjoitustaitoja sadoille yrittäjille. Niemelä on ollut perustamassa Nordic Business Report ja Business Espoo -julkaisuja kustannus- ja päätoimittajana ja ollut mukana kirjoittamassa kolmea kirjaa. Niemelä on kansainvälisesti arvostetun The John Maxwell Team -valmennusorganisaation jäsen, sertifioitu puhuja, coach ja kouluttaja.

Tervetuloa Vikisijän virsikirjan julkistustilaisuuteen to 23.8. klo 8.30–10.30 kauppakamarille Koulutustila Metropoliin (Kalevankatu 12, 2. krs). Ilmoittautuminen kustannus@helsinki.chamber.fi

Lisätiedot: kirjastaja julkistustilaisuudesta