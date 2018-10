Viljelijät ja puuntuottajat mukana päästöjen ja sidonnan tasapainottamisessa

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuoreessa raportissa peräänkuulutettiin ripeitä toimia päästöjen vähentämiseksi. Maa- ja metsätaloudessa on mahdollisuus tuottaa lisää hiilensidontaa.

– Vaikka raportti maalaa realistisia uhkakuvia, se valaa myös toivoa. Jos heti laitetaan päästöt kuriin, meillä on mahdollisuus pysäyttää lämpeneminen 1,5 asteeseen. Se vaatii nopeita toimenpiteitä kaikilta sektoreilta, sanoo MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola.



Fossiilisten päästöjen vähentämisessä energia- ja liikennesektorit ovat Suomessa tärkeitä. Jotta päästöt ja sidonta saadaan tasapainotettua, viljelijämme ja puuntuottajamme ovat ratkaisevassa roolissa, koska pelloilla ja metsissä on mahdollisuus tuottaa lisää hiilensidontaa. MTK:n jäsenet ovat mukana ilmastotalkoissa.



– Maa- ja metsätalous ovat ne sektorit, jotka sitovat hiiltä. Meillä on paljon sidontapotentiaalia. Metsiemme kasvua voidaan lisätä ja peltojen kasvukuntoa parantaa. Mitä parempi sato on, sitä suurempi on kasvien juurten kasvu ja sitä paremmin samalla hiiltä sitoutuu maahan. Pitää ymmärtää, että hiilivarasto on maassa mutta myös esimerkiksi puurakentamisessa ja kiertävissä kuiduissa, Pietola kuvaa.



Maatiloilla keskitytään myös lisäämään energiaomavaraisuutta mm. biokaasulla ja aurinkoenergialla.



– Esimerkiksi viljaa pyritään kuivaamaan enenemissä määrin hakkeella. Täsmäviljelytekniikalla ja resurssitehokkuutta parantamalla saadaan vähennettyä maatalouden päästöjä energiaomavaraisuuden ohella. Maatalouden sivuvirrat on puolestaan yksi hyvä esimerkki, miten kiertotalouden eteneminen loisi Suomessa uusia avauksia maatalouteen ja päästöjen vähentämiseen, Pietola kertoo.

Lisätietoja

Liisa Pietola, ympäristöjohtaja, MTK, puh. 050 438 4014