Viljelijät protestoivat tänään ympäri Suomen myymällä ruokaa tuottajahintaan - maatilojen talouskriisi tulee huomioida elintarvikemarkkinoilla

Maatalous on ajautunut syöksykierteeseen syksyn aikana. Maatalouden tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, rehujen ja energian, hinnat ovat tänä vuonna nousseet nopeasti ja ennalta-arvaamattomasti samalla, kun kesän kuivuus on pienentänyt satoa. Viljelijän taloudellinen ja henkinen kestokyky on äärimmillään.



- Markkinat eivät ole kyenneet korjaamaan tilannetta. Nyt kysymys on monilla tiloilla jo akuutista maksukriisistä, sillä maatilojen myyntitulot eivät ole nousseet kustannusten nousua vastaavasti, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.



MTK ei käy eikä saa käydä ruuan hintaneuvotteluja. Ruokajärjestelmämme kohtalo ratkaistaan teollisuuden ja kaupan neuvotteluissa.



- Hetki on lyönyt tehdä todellinen vastuullisuusteko ja pelastaa suomalainen ruokajärjestelmä. Onko suomalaiselle kuluttajalle tarjolla vastuullista kotimaista ruokaa niin, että sen tuotanto kannattaa vai haalitaanko maailmalta bulkkieriä, Marttila kysyy.

Helsingin Narinkkatorilla tänään kello 11 alkavassa päätapahtumassa viljelijät myyvät

750 ämpärillistä perunoita hintaan 1.00 € ämpäri

750 kennollista vapaan kanan munia hintaan 0.50 € kymppikenno

500 annosta lihakeittoa hintaan 0.40 € annos

250 annosta vegaanista hernekeittoa hintaan 0.10 € annos.

Kuluttajilla on mahdollisuus osoittaa viljelijöiden protestissa tukensa tuottajille maksamalla halutessaan tuotteista tuottajahintaa korkeampi, reilumpi hinta.

Tapahtumassa on mahdollista laittaa nimensä adressiin kotimaisen ruuantuotannon puolesta. Tuen voi osoittaa myös peukuttamalla tapahtumasivua ja postauksia somessa tai osallistumalla keskusteluun #reilustikotimaista.



Viljelijät haluaisivat suuremman osan tuloistaan markkinoilta. Laadukkain tuotanto EU-keskitasoa alhaisemmin tuottajahinnoin on kestämätön yhtälö. Miksi se, joka tekee eniten, saa vähiten, viljelijät kysyvät.



