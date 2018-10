Villa Elfvikin luontotalolossa tapahtuu marras-joulukuussa

Loppuvuoden ohjelmassa on tarjolla lämmintä tunnelmaa monessa muodossa. Koko perheen kaamosretkellä tarjotaan kupposellinen kuumaa. Viihdy viisaasti -näyttely tarjoaa vinkkejä ilmastoystävälliseen asumiseen, oheistapahtumina opastusta villasukan kantapään neulomiseen ja maalämpöön siirtymiseen. Jouluisen lämpimästä tunnelmasta pääsee nauttimaan joulumyyjäisissä ja joulukonsertissa.

Mäyrän metsän satuhetki su 4.11. ja Itsenäisyyspäivänä to 6.12.2018 klo 11

Opas lukee satuja Villa Elfvikin luontotalon Mäyrän metsässä. Luontotalon yläaulaan on rakennettu suomalainen metsä - Mäyrän metsä, missä voi pukeutua metsän asukkaaksi ja leikkiä metsäneläinkäsinukeilla.

Opastus maalämpöön siirtymisestä su 11.11. ja 9.12.2018 klo 14

Tervetuloa katsomaan ja kuulemaan, miten maalämpöön siirtyminen tapahtui vanhassa huvilassa ja mitä pitää ottaa huomioon, jos haluat siirtyä omakotitalossasi tähän ilmastoystävälliseen lämmitysmuotoon. Henkilökunnan pitämässä puolen tunnin opastuksessa pääset mm. tutustumaan talon kellaritilassa olevaan laitteistoon. Villa Elfvikin luontotalossa siirryttiin sähkölämmityksestä maalämpöön vuona 2014 ja on pienennetty hiilidioksidipäästöjä jo roimasti. Pidemmällä aikavälillä säästyy myös rahaa!

Luomutuotteiden suoramyyntiä su 21.11. ja 2.12.2018 klo 10–15

Myynnissä herkullisia luomutuotteita, mm. juureksia, sipulia, leipää, korppuja ja spelttituotteita, suoraan viljelijältä. Joulukuussa myös joululaatikoita. Mukana on myös laadukkaita luonnon voiteita, saippuoita ja shampoita sekä pihka-, terva-, mehiläisvaha- ja turvetuotteita.

Vanhojen kalastustarvikkeiden huutokauppa la 24.11.2018 klo 12-15

Wanhat Wehkeet ja Wieheet ry järjestää perinteisen syyshuutokauppansa Villa Elfvikissä. Myynnissä on runsaasti kiinnostavia tarvikkeita sekä keräilyyn että kalastukseen. Huutokaupan näyttö alkaa klo 10 ja kohteiden myynti klo 12. Huutokaupan kesto on noin 3 tuntia. Tarjolla myös kahvia ja virvokkeita. Lisätiedot: www.vanhaonki.com

Kaamosretki su 25.11.2018 klo 11 - 12.30

Marraskuisessa metsässäkin on elämää! Marraskuun lopulla järjestetään koko perheelle sopiva elämyksellinen kaamosretki Villa Elfvikin metsään. Retkelle lähdetään luontotalon pihalta. Retken aikana tarjotaan kupposellinen kuumaa juotavaa eli ota oma muki mukaan. Muista säänmukainen vaatetus.

Kantapään neulominen villasukkaan su 25.11.2018 klo 13-15

Haluatko neuloa sukkasi itse, mutta kantapään neulominen tuntuu vaikealta? Tule Viihdy viisaasti -näyttelyn sohvalle, niin Villa Elfvikin ystävät ry:n jäsen ja eläkkeellä oleva käsityönopettaja Kaija Kärpijoki neuvoo kädestä pitäen. Häneltä saat myös helpon vinkin sukan korjaamiseen. Villasukat lämmittävät talvella mukavasti ja säästävät energiaa, kun kodin lämpötilan voi pitää matalampana.

Joulumyyjäiset su 2.12.2018 klo 10–15

Villa Elfvikin ystävien perinteisistä myyjäisistä löydät monenlaista jouluista mukavaa kotiin viemisiksi tai joululahjoiksi. Tarjolla on luomuherkkuja, käsitöitä, kynttilöitä, leivonnaisia, joulukortteja ja arpajaiset, Café Elfvikissä joulupuuroa. Lapsille talutusratsastusta klo 11-13. Espoon musiikkiopiston nuoret laulavat jouluisia lauluja klo 13. Partiolippukunta Laajalahden Eräveikkojen nuotiossa ulkona voit käydä paistamassa makkaraa. Tervetuloa nauttimaan jugendhuvilan jouluisesta tunnelmasta!

Wanhan ajan joulutunnelmaa - Cantiannin joulukonsertti ti 11.12.2018 klo 18-19

Cantianni-yhtye eli Camilla Ståhle, Liisa Vakkilainen, Kari Vanonen ja Annu Toiviainen-Malmio konsertoivat Villa Elfvikin kahvilasalissa. Laulu- ja instrumentaalikappaleet ovat melodisia ja tunnelmoivia. Soittimina kuullaan kitaraa, viulua ja huilua. Musiikin sävellys ja johto Annu Toiviainen-Malmio. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.

VAIHTUVAT NÄYTTELYT

Viihdy viisaasti – näyttely kodin energiansäästöstä 29.11.2018 asti Ilmojen viiletessä on aika päivittää kodin energia-asiat. Näyttelytilaan on sisustettu viihtyisä olohuone, missä selviää, millaiset toimenpiteet tekevät asumisesta energiaviisasta. Ota energiansäästö tavaksi – säästät myös rahaa!

Kestävä matkailu - määränpäänä parempi maailma 6.12.2018 – 27.1.2019

Tiedettä ja taidetta yhdistelevä näyttely, jossa Rauni ja Helena Varkian luontoaiheiset öljyvärimaalaukset ja Hämeen Ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijoiden tieteelliset posterit johdattavat kestävän matkailun maailmaan.

LUONTOPOLUT

Villa Elfvikin luontotalolta lähtee useita luontopolkuja lähiympäristöön. Puulajipolun voi kulkea luontotalosta lainattavan luontopolkuvihkon kanssa. Siinä esitellään puut myös talviasuisina. Myös Kylämaiseman historia, lähialueen historiasta kertova, aikuisille suunnattu luontopolku, kierretään luontotalosta saatavan opasvihkon kanssa.



Luonnon helmassa – luontopolun varrelta löytyy seitsemän opastaulua. Polku lähtee talolta rantaan päin ja sen voi kiertää lumettomaan aikaan myös lastenvaunuilla. Lumiseen aikaan luontopolulle voi lähteä Jäniksen jäljillä. Vanhan metsän siimekseen voi sukeltaa Väinö Variksen - luontopolulla. Näihin polkuihin löytyy tehtävämateriaalia lapsille. Kaikkiin luontopolkuihin liittyviin materiaaleihin voi tutustua luontotalon internetsivuilla, www.espoo.fi/villaelfvik, Luontopolut.

AUKIOLOAJAT JA YHTEYSTIEDOT

Villa Elfvikin luontotalo sijaitsee Espoossa Laajalahden rannalla osoitteessa Elfvikintie 4. Luontotalo on avoinna ma-pe klo 9-15 ja su klo 10–16. Pyhäinpäivänä la 3.11., itsenäisyyspäivänä to 6.12. ja uudenvuoden päivänä 1.1. klo 10–16. Suljettu joulunpyhinä 24.–26.12.2018. Sisäänpääsy on maksuton.

Café Elfvik on avoinna sunnuntaisin ja arkipyhinä talon aukioloaikoina.Tarkemmat tiedot Café Elfvikin omilta sivuilta.

Tietoa luontotalosta ja tapahtumista löydät myös internetsivuiltamme www.espoo.fi/villaelfvik. Voit myös esittää toiveita tapahtumista joko puhelimitse tai sähköpostitse villaelfvik@espoo.fi.

Tervetuloa luontotaloon!