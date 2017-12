Villa Elfvikin luontotalossa tapahtuu tammi-helmikuussa 2018

Tilaisuudet pidetään Villa Elfvikin luontotalossa, Laajalahdessa (os. Elfvikintie 4, puh. 09 8165 4400). Tietoa luontotalosta ja tapahtumista löydät myös internetsivuiltamme www.espoo.fi/villaelfvik. Voit myös esittää toiveita tapahtumista joko puhelimitse tai sähköpostitse villaelfvik@espoo.fi. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ellei muuta ole mainittu.

Mäyrän metsän satuhetket su 7.1. ja 4.2.2018 klo 11

Opas lukee satuja Villa Elfvikin luontotalon Mäyrän metsässä. Luontotalon yläaulaan on rakennettu suomalainen metsä - Mäyrän metsä, missä voi pukeutua metsän asukkaaksi ja leikkiä metsäneläinkäsinukeilla. Vapaa pääsy!



Opastus maalämpöön siirtymisestä su 14.1. ja 11.2.2018 klo 14

Tervetuloa katsomaan ja kuulemaan, miten maalämpöön siirtyminen tapahtui vanhassa huvilassa ja mitä pitää ottaa huomioon, jos haluat siirtyä omakotitalossasi tähän ilmastoystävälliseen lämmitysmuotoon. Henkilökunnan pitämässä puolen tunnin opastuksessa pääset mm. tutustumaan talon kellaritilassa olevaan laitteistoon. Villa Elfvikin luontotalossa on siirrytty sähkölämmityksestä maalämpöön ja pienennetty hiilidioksidipäästöjä jo roimasti. Pidemmällä aikavälillä säästyy myös rahaa!

Suoramyyntisunnuntai su 21.1. ja 18.2.2018 klo 10–15

Villa Elfvikin luontotalossa on mahdollisuus ostaa suoraan viljelijältä herkullisia luomutuotteita, mm. juureksia, sipulia, kuivattua nokkosta, korppuja, spelttituotteita ja leipää. Myynnissä myös laadukkaita kotimaisia luonnon voiteita, saippuoita ja shampoita sekä pihka-, terva-, mehiläisvaha- ja turvetuotteita. Café Elfvikissä voit nauttia luomuruokaa.

Sukella talviluontoon su 28.1.2018

Koko perheen talviluontotapahtuma tutustuttaa talviseen luontoon. Ulkona saa nauttia myös kuumaa mehua ja grillistä voi ostaa makkaraa (säävaraus). Sisällä Café Elfvikissä kuumaa keittoa ja muita herkkuja. Ohjelmassa on:

Talvilintujen pihabongaus klo 11–13

Villa Elfvikin ystävät ry:n lintuasiantuntijat tarjoavat lintuopastusta ja kuumaa mehua. Ruokinnalla vierailevia lintuja pääset katsomaan sekä kaukoputkella että kiikareilla. Osallistu valtakunnalliseen Pihabongaus -viikonloppuun Elfvikissä! Lisätietoja: http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/pihabongaus.shtml

Talvinen metsäretki klo 12.30 – 14.00

Toiminnallisella metsäretkellä etsitään merkkejä talvisen metsän asukkaista. Retki soveltuu parhaiten yli 5-vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa.

Talvisia leikkejä koko perheelle su 25.2.2018 klo 11–13

Talvilomaviikon parhaat ulkoleikit tarjoillaan perheille sunnuntaina Villa Elfvikissä. Leikkien lisäksi rakennamme ja taiteilemme luonnossa. Mukaan kannattaa ottaa vaihtohanskat ja pukeutua lämpimästi. Tapahtuma kestää noin kaksi tuntia. Kahvilassa lasten mieleistä purtavaa.



KESTÄVÄN ELÄMÄNTAVAN POLKU

Kestävän elämäntavan polulla voit tutkia, miten Elfvikissä toteutetaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä. Talon alakerran huoneista löydät 12 erilaista infokorttia. Lähde tutkimaan, miten ympäristön voi ottaa huomioon arkisissa valinnoissa. Voit esimerkiksi testata jätteiden lajittelutaitojasi ja tutustua ilmastoystävälliseen lämmitystapaan. Rastien löytymiseen voit napata avuksi polkukartan aulasta tai infosta. Tervetuloa hakemaan vinkkejä omaan arkeen!



LUONTOPOLUT

Jäniksen jäljillä -talviluontopolku

Jäniksen jäljillä -talviluontopolulla pääsee eläytymään jäniksen elämään Villa Elfvikin lähimaastossa. Sinulle selviää miksi öinen loikkija popsii papanoitaan, miten se harhauttaa ketun tai miksi se vetelee sikeitä koko päivän? Tarinoiden ja leikkien avulla eläydytään jäniksen yöllisiin seikkailuihin. Osan polun tehtävistä voi tehdä vain lumiseen aikaan. Polku on tarkoitettu alle 8-vuotiaille aikuisen johdolla.

Villa Elfvikin puulajipolku

Villa Elfvikin puulajipolku esittelee luontotalon pihapiirissä ja noin 700 metriä pitkän Luonnon helmassa -luontopolun varrella kasvavia puita ja pensaita. Puulajipolun 19 eri puulajia on merkitty maastoon kyltein. Opasvihkosta löytyy puut myös talviasuisena.

Luontopolkujen opasvihkot saa lainaksi Villa Elfvikin luontotalosta, mutta niihin voi tutustua myös Villa Elfvikin internet-sivuilla, www.espoo.fi/villaelfvik –> Luontopolut.



VAIHTUVAT NÄYTTELYT

Polkuja – taidenäyttely 5.12.2017 - 28.1.2018

Luontotalossa on esillä värikäs valikoima eri tavoin luontoaihetta luotaavia piirustuksia ja maalauksia Kriittisen Korkeakoulun itsenäisen kuvatyöskentelyn ryhmältä.

Vuoden luontokuvat 2017 31.1. - 4.3.2018

Näyttely koostuu neljästäkymmenestä vuoden 2017 Vuoden Luontokuva -kilpailussa palkitusta työstä. Voittajakuvan lisäksi esillä ovat kaikkien sarjojen voittajat sekä kunniamaininnan saaneet kuvat. Suomen luonnonvalokuvaajat ry:n järjestämä Vuoden luontokuva -kilpailu on pohjoismaiden suurin luontovalokuvakilpailu.



AUKIOLOAJAT

Villa Elfvikin luontotalo on avoinna ma-pe klo 9-15 ja su klo 10–16. Uudenvuodenpäivänä ma 1.1. ja loppiaisena la 6.1. klo 10-16. Café Elfvik on avoinna sunnuntaisin ja arkipyhinä talon aukioloaikoina (1.1. klo 12 alkaen) sekä ryhmille etukäteistilauksesta muulloinkin. Sisäänpääsy on maksuton.