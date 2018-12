Villa Elfvikin luontotalossa tapahtuu tammi-helmikuussa 2019

Luontotalon vuosi aloitetaan talvisessa luonnossa lintuja tarkkaillen, metsäretkellä ja pihaleikeissä. Näyttelyinä nähdään mm. vuoden 2018 parhaat luontovalokuvat ja lasten eläinpiirustuksia. Luontotalon Eläköön Espoo -näyttelyn ensimmäisen vaiheen uudistukset ovat valmistuneet. Luontotaloon ja tapahtumiin on vapaa pääsy.

Mäyrän metsän satuhetket su 6.1. ja 3.2.2019 klo 11

Opas lukee satuja Villa Elfvikin luontotalon Mäyrän metsässä. Luontotalon yläaulaan on rakennettu suomalainen metsä - Mäyrän metsä, missä voi pukeutua metsän asukkaaksi ja leikkiä metsäneläinkäsinukeilla.

Opastus maalämpöön siirtymisestä su 13.1. ja 10.2.2019 klo 14

Tervetuloa katsomaan ja kuulemaan, miten maalämpöön siirtyminen tapahtui vanhassa huvilassa ja mitä pitää ottaa huomioon, jos haluat siirtyä omakotitalossasi tähän ilmastoystävälliseen lämmitysmuotoon. Henkilökunnan pitämässä puolen tunnin opastuksessa pääset mm. tutustumaan talon kellaritilassa olevaan laitteistoon. Villa Elfvikin luontotalossa on siirrytty sähkölämmityksestä maalämpöön ja pienennetty hiilidioksidipäästöjä jo roimasti. Pidemmällä aikavälillä säästyy myös rahaa!



Luomutuotteiden suoramyyntiä su 20.1. ja 17.2.2019 klo 10–15

Villa Elfvikin luontotalossa on mahdollisuus ostaa suoraan viljelijältä herkullisia luomutuotteita, mm. juureksia, sipulia, kuivattua nokkosta, korppuja, spelttituotteita ja leipää. Myynnissä myös laadukkaita kotimaisia luonnon voiteita, saippuoita ja shampoita sekä pihka-, terva-, mehiläisvaha- ja turvetuotteita. Café Elfvikissä voit nauttia luomuruokaa.

Talvilintujen pihabongaus su 27.1.2019 klo 11–13

Villa Elfvikin ystävien ja Tringan lintuasiantuntijat opastavat talvilintujen maailmaan. Ruokinnalla vierailevia lintuja pääset katsomaan sekä kaukoputkella että kiikareilla. Osallistu valtakunnalliseen Pihabongaus -viikonloppuun Elfvikissä! http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/pihabongaus.shtml

Retki talviseen metsään su 10.2.2019 klo 11.00 – 12.30

Koko perheen toiminnallisella metsäretkellä etsitään merkkejä talvisen metsän asukkaista. Retki soveltuu parhaiten yli 5-vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa.

Talvisia leikkejä koko perheelle su 24.2.2019 klo 11–13

Talvilomaviikon parhaat ulkoleikit tarjoillaan perheille sunnuntaina Villa Elfvikissä. Leikkien lisäksi rakennamme ja taiteilemme luonnossa. Mukaan kannattaa ottaa vaihtohanskat ja pukeutua lämpimästi. Tapahtuma kestää noin kaksi tuntia. Kahvilassa keittolounas ja lasten mieleistä purtavaa.

VAIHTUVAT NÄYTTELYT

Kestävä matkailu – kohti parempaa maailmaa, 3.2.2019 asti

Tiedettä ja taidetta yhdistelevä näyttely, jossa Rauni ja Helena Varkian öljyvärimaalaukset ja Hämeen Ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijoiden tieteelliset posterit johdattavat vastuullisen matkailun maailmaan.

Orava ja piisami – lasten piirustusnäyttely, 6.1.- 28.2.2019

Miten eläimiä piirretään? Espoolaisessa Happy Land Ry:n taidestudiossa sen oppii. Luontotalon yläaulan Mäyrän metsässä on esillä 7-15 -vuotiaiden lasten piirustuksia oravasta ja piisamista. Malleina ovat olleet luontotalosta lainatut täytetyt eläimet. Lapsia ovat ohjanneet opettajat Olga Veselovskaya ja Elena Shemyak, taidestudio.blogspot.fi.

Vuoden luontokuvat 2018 6.2. - 10.3.2019

Näyttely koostuu neljästäkymmenestä vuoden 2018 Vuoden Luontokuva -kilpailussa palkitusta työstä. Voittajakuvan lisäksi esillä ovat kaikkien sarjojen voittajat sekä kunniamaininnan saaneet kuvat. Suomen luonnonvalokuvaajat ry:n järjestämä Vuoden luontokuva -kilpailu on pohjoismaiden suurin luontovalokuvakilpailu.

ELÄKÖÖN ESPOO –NÄYTTELYÄ ON UUDISTETTU

Vuoden 2018 aikana Espoon luonnosta kertovaa perusnäyttelyä on päivitetty ajanmukaiseksi ja kertomaan enemmän luontotalon lähiluonnosta. Näyttelyn uudistus jatkuu vuonna 2019.

Lahopuun elämään sen eri vaiheissa, pääsee tutustumaan aivan uudessa osiossa, luukkuihin kurkistamalla. Lehdoista, maiseman historiasta, puroista ja metsistä kertovat isot taulut ovat saaneet uuden ilmeen, kun ne on toteutettu valokuvakuvakollaaseina.

Lintujen ääniä pääsee kuuntelemaan nyt tablettisovellusten avulla. Näyttelyssä on myös uusia tuntoaistilla tutustuttavia osioita. Kokeile, miltä metsä tuntuu tai etsi sormellasi taimenen reitti mereltä kutupuron soraikolle. Tervetuloa katsomaan, mitä muuta uutta näyttelystä löytyy!

AUKIOLOAJAT JA YHTEYSTIEDOT

Villa Elfvikin luontotalo (Elfvikintie 4, Espoo) on avoinna ma-pe klo 9-15 ja su klo 10–16. Uudenvuodenpäivänä ti 1.1. klo 10-16. Café Elfvik on avoinna sunnuntaisin ja arkipyhinä talon aukioloaikoina sekä ryhmille etukäteistilauksesta muulloinkin. Sisäänpääsy on maksuton.

Tietoa luontotalosta ja tapahtumista löydät myös internetsivuiltamme www.espoo.fi/villaelfvik. Voit esittää toiveita tapahtumista joko puhelimitse 09 8165 4400tai sähköpostitse villaelfvik@espoo.fi.