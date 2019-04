Villa Elfvikin luontotalossa tapahtuu toukokuussa 2019

Toukokuussa Villa Elfvikiä ympäröivä luonto on parhaimmillaan. Lehtometsän kukkaloisto ja lintujen laulu kutsuvat retkeilemään. Luontotalon parkkipaikalla on nyt kaupunkipyöräasema ja pääset myös kokeilemaan sähköpyörällä ajoa. Luontotaloon ja sen tapahtumiin on vapaa pääsy.

Valkovuokot kukkivat Villa Elfvikin ympäristössä toukokuussa.

Tornien taisto la 4.5.2019 klo 05–13

Tornien taisto on BirdLife Suomen järjestämä leikkimielinen kilpailu, jossa pyritään havaitsemaan lintutornista mahdollisimman monta lajia kahdeksassa tunnissa. Samalla tehdään lintuharrastusta tunnetuksi ja kerätään varoja linnustonsuojeluun. Yleisö on tervetullut sekä Elfvikin torniin että Otaniemen puolelle Maarin torniin. Sähköpyörien kokeilua la 4.5.2019 klo 11–15

Vain kokeilemalla saat tietää, miten vaivatonta on ajaa sähköavusteisella polkupyörällä. Siihen on mahdollisuus Pyöräilyviikon avajaispäivänä Villa Elfvikin luontotalolla. Yksi naisten pyörä ja yksi miesten pyörä ovat koeajossa lauantaina 4.5. klo 11-15 välisenä aikana. Pyörät ovat Espoon ympäristökeskuksen työkäyttöön hankittuja pyöriä. Pyöräilemässä voi käväistä aivan luontotalon vieressä kulkevalla Rantaraitilla. Pyörän saa lainaksi noin 15 minuutiksi, kun jättää pantiksi henkilöllisyystodistuksensa. Pyörän käyttöön saa halutessaan opastusta.



Mäyrän metsässä satuhetki su 5.5.2019 klo 11

Opas lukee satuja Villa Elfvikin luontotalon Mäyrän metsässä. Luontotalon yläaulaan on rakennettu suomalainen metsä - Mäyrän metsä, missä voi pukeutua metsän asukkaaksi ja leikkiä metsäneläinkäsinukeilla. Satuhetki kestää noin puoli tuntia. Opastus maalämpöön siirtymisestä su 12.5.2019 klo 14

Tervetuloa katsomaan ja kuulemaan, miten maalämpöön siirtyminen tapahtui vanhassa huvilassa ja mitä pitää ottaa huomioon, jos haluat siirtyä omakotitalossasi tähän ilmastoystävälliseen lämmitysmuotoon. Luontotalon henkilökunnan pitämässä puolen tunnin opastuksessa pääset mm. tutustumaan talon kellaritilassa olevaan laitteistoon. Villa Elfvikin luontotalossa on siirrytty vuonna 2014 sähkölämmityksestä maalämpöön ja pienennetty hiilidioksidipäästöjä jo roimasti. Pidemmällä aikavälillä säästyy myös rahaa! Lasten lintuviikko 13.-19.5.2019

Villa Elfvikissä voit osallistua Bird Life Suomen ja Luonto-Liiton järjestämään Lasten lintuviikkoon. Lasten kanssa alueella retkeileville on luontotalolla jaossa retkilomakkeita, joiden avulla voi lähteä tutkimaan mitä linnut puuhaavat. Löydättekö yhdessä pesinnän merkkejä? Kaikkien havaintonsa ilmoittaneiden kesken arvotaan lintuaiheisia palkintoja. Lisätiedot: www.birdlife.fi/lintuviikko Rantaraitin kauden avajaistapahtuma la 18.5.2019

Espoon rantoja myötäilevän kevyen liikenteen reitin kauden avajaisia vietetään lauantaina 18.5., jolloin järjestetään tapahtumia Rantaraitin varrella. Hyppää vaikka kaupunkipyörän selkään ja käy useammassa kohteessa! Lintuopastusta Elfvikin tornilla klo 9–14

Kevät tuo linnut Laajalahdelle, mutta mitä lajeja ruovikon kätköissä lymyilee? Entä mikä lintu laulaa rantapusikossa? Kysy oppaalta, sillä lintuasiantuntija Touko Torppa päivystää Elfvikin lintutornilla. Halutessasi voit katsoa lintuja kaukoputkella.

Café Elfvikissä voi herkutella normaaliherkkujen lisäksi rullajäätelöllä. Pihalla on myös grilli kuumana (säävaraus).

Villa Elfvikin luontotalossa on mahdollisuus ostaa suoraan viljelijältä herkullisia luomutuotteita, mm. leipää, korppuja, spelttituotteita, juureksia, sipulia. Myynnissä myös laadukkaita kotimaisia luonnon voiteita, saippuoita ja shampoita sekä pihka-, terva-, mehiläisvaha- ja turvetuotteita. Café Elfvikissä voit nauttia lounaaksi luomusoppaa. Kompostointikurssi su 26.5.2019 klo 13–15

Eloperäisen jätteen kompostointi omalla kiinteistöllä on luonnonmukainen jätehuoltomenetelmä. Kompostoimalla saa biojätteistä ravinteikasta multaa pihakukille ja kasvimaalle. Kurssilla käydään tutustumassa luontotalon kompostoreihin. Kurssin tarjoaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY.

VAIHTUVAT NÄYTTELYT Suomenlahtea suojelemaan 1.5.2019 asti

Näyttely kertoo Suomenlahden meriluonnosta ja ihmisen toiminnan vaikutuksista siihen. Espoon kaupunki on mukana Itämerihaasteessa ja sitoutunut toimimaan monin tavoin yhteisen meremme suojelemiseksi. Mukaan voit napata vinkkivihkosen siitä, mitä sinä voit tehdä. Vihreä lippu liehumaan – kestävää elämäntapaa oppimassa

4.5.–23.6.2019

Vihreä lippu on ympäristökasvatuksen toimintamalli päiväkodeille, kouluille sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoille. Näyttelyssä pääset näkemään, miten eri ikäiset lapset ovat Espoossa ja muualla toteuttaneet ohjemaa. Näyttelyllä juhlistetaan Vihreän lipun 20-vuotissynttäreitä.



AUKIOLOAJAT JA YHTEYSTIEDOT Villa Elfvikin luontotalossa (Elfvikintie 4, Espoo) eletään kesäaikaa, jolloin talo on avoinna ma-pe klo 9-16 ja la-su klo 10–16, vappupäivänä 1.5. ja helatorstaina 30.5. klo 10–16. Café Elfvik on avoinna viikonloppuisin ja pyhinä talon aukioloaikoina. Sisäänpääsy luontotaloon on maksuton. Tietoa luontotalosta ja tapahtumista löydät myös internetsivuiltamme www.espoo.fi/villaelfvik. Voit myös esittää toiveita tapahtumista joko puhelimitse 09 8165 4400 tai sähköpostitse villaelfvik@espoo.fi. Tervetuloa luontotaloon!

