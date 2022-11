Ville-Juhani Sutisen Vaivan arvoista on Tietokirjallisuuden Finlandia-voittaja

”Kun pari viikkoa sitten sain kuulla olevani ehdolla, totesin, että jo ehdokkuus on voitto. Korostin silloin, että se on voitto minun tai tämän kirjan sijaan kirjallisuudelle – sille, että sitä kirjoitetaan ja luetaan, ja ennen kaikkea sille, että siitä kirjoitetaan. Jos ehdokkuus on jo voitto, on vaikea sanoa, mitä voitto sitten on”, pohti Ville-Juhani Sutinen Finlandia-palkintotilaisuudessa pitämässään puheessa.

Vaivan arvoista onkin kirjailijan rakkaudentunnustus kirjallisuudelle.

”Tuntuu merkittävältä, että palkinnon saa nimenomaan sellainen kirja, jonka kirjoitin puhtaasti omasta kiinnostuksestani ja rakkaudestani kirjallisuuteen. Samalla olen erittäin ylpeä siitä, että tämä on kaiketi ensimmäinen kerta, kun tyylipuhtaat esseet palkitaan tieto-Finlandialla. Se saa ajattelemaan, että palkinto on voitto esseelle, nonfiktiolle ja tietokirjan ohella tietokirjallisuudelle, kauniisti ilmaistulle todelle.”

Sutinen tarkastelee Vaivan arvoista -esseekokoelmassaan kolmeatoista mutkikkaana pidettyä teosta Fjodor Dostojevskin Karamazovin veljeksistä Dorothy Richardsonin 2000-sivuiseen Pilgrimage-romaanisarjaan ja Irmari Rantamalan Harhamasta Rebecca Westin mammuttimaiseen matkakirjaan. Kirjailija pohtii esseissä, mikä yhdistää näitä teoksia toisiinsa ja tähän aikaan. Onko pitkien ja vaikeiden kirjojen lukeminen pelkkää kulttuurista snobbailua, vai antavatko kirjat jotain, mitä helpommat teokset eivät voi tarjota?

Ville-Juhani Sutinen on Jyväskylässä asuva kirjailija ja kääntäjä. Häneltä on ilmestynyt niin runoutta, romaaneja kuin tietokirjallisuutta. Avain on kustantanut aikaisemmin Sutisen kirjallisuutta käsittelevät teokset Sivupolkuja – kirjoituksia kirjallisuudesta ja paikasta (2020) ja Kadotetut sukupolvet (2018).

Ville-Juhani Sutisen Finlandia-palkintopuhe on julkaistu kokonaisuudessaan Kustantamon kuulumisia -blogissa.