Ville Matvejeff on Savonlinnan Oopperajuhlien seuraava taiteellinen johtaja – Kausi alkaa ensi vuonna ja ensimmäinen ohjelmisto nähdään 2020

Savonlinnan Oopperajuhlien hallitus on nimittänyt festivaalin seuraavaksi taiteelliseksi johtajaksi kapellimestari Ville Matvejeffin (s. 1986). Nuori lahjakkuus vakuutti valitsijat näkemyksellisyydellään, monipuolisuudellaan ja vahvoilla näytöillään. Ensimmäinen Matvejeffin suunnittelema ohjelmisto nähdään Olavinlinnassa kesällä 2020.

”Oopperajuhlat on erityinen ja ainutlaatuinen festivaali suomalaisella kulttuurikentällä. Siksi olen iloinen, että löysimme juuri Ville Matvejeffin: Hän on näkemyksellinen ja monipuolinen muusikko, jolla on jo hyvin vahvoja näyttöjä sekä taiteellisesti että taideyhteisön johtamisesta. Hänellä on hyvät kansainväliset verkostot, erinomainen strateginen ote ja innostavaa karismaa”, perustelee hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén. ”Hänellä on myös selkeä näkemys Oopperajuhlien taiteellisesti kehittämisestä”, Walldén jatkaa.

Uuden taiteellisen johtajan kausi alkaa 1.9.2019 ja se on nelivuotinen sisältäen option kahdesta jatkovuodesta kesille 2024–2025. Ensimmäisen kautensa 2020 suunnittelun Ville Matvejeff aloittaa kuitenkin jo lähes saman tien.

”Oopperajuhlat on vahvan historiansa aikana aina sekä kantanut oopperan perinnettä arvokkaasti että tuonut ja luonut uusia virtauksia, jotka ovat jättäneet jälkensä suomalaiseen oopperan historiaan. Taiteellisena johtajana pidän tärkeimpänä tehtävänäni korkeimman kansainvälisen tason oopperaelämysten toteuttamista niin tutuissa kuin uudemmissakin formaateissa sekä Oopperajuhlien taianomaisen tunnelman vaalimista ja välittämistä myös uusille yleisöille ja oopperan ystäville. Tarinankerronta on aina kiehtonut minua oopperassa, ja sen vaalimiseen tulen keskittämään energiani Oopperajuhlilla”, sanoo Ville Matvejeff.

Matvejeff on tällä hetkellä Turun Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja, kausi päättyy tänä vuonna. Yhtä aikaa Oopperajuhlien tehtävän kanssa hän jatkaa Jyväskylä Sinfonian ylikapellimestarina ja työskentelee tehtävänsä alkamiseen asti myös Kroatian kansallisoopperan päävierailijana ja musiikillisena neuvonantajana Rijekassa.

Kansainvälisen kapellimestarin uransa lisäksi pianistina ja säveltäjänä työskennellyt Matvejeff viihtyy erityisesti oopperan parissa. Tukholman kuninkaallisen oopperan korrepetiittori-apulaiskapellimestarina ja Malmön oopperan kapellimestarina uransa aloittanut Matvejeff johti viime Oopperajuhlilla Aulis Sallisen kantaesitysteoksen Linna vedessä. Viime vuosien kohokohtiin lukeutuvat myös Parsifalin konserttiesitykset Turun musiikkijuhlilla Karita Mattilan, Klaus Florian Vogtin ja Matti Salmisen kanssa ja vierailut mm. Ruotsin radio-orkesterin ja Duisburgin filharmonikkojen johdossa. Matvejeff on toiminut myös perustamansa ja teknologisesti innovatiivisia oopperaesityksiä luoneen New Generation Opera -ryhmän taiteellisena johtajana.

Oopperajuhlien nykyisen taiteellisen johtajan Jorma Silvastin kausi päättyy 2019. Ensi kesän ja vuoden 2019 festivaalin ohjelmistot ovat siis Silvastin suunnittelemat. ”Ville Matvejeff saa käsiinsä erinomaisessa kunnossa olevan festivaalin Jorma Silvastin ja hänen edeltäjiensä jäljiltä”, hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén sanoo. Uuden taiteellisen johtajan myötä organisaatiomalli muuttuu. Matvejeff raportoi festivaalijohtaja Jan Strandholmille, vaikka esittelee suunnitelmansa suoraan hallitukselle. Nykyisessä mallissa Silvasti raportoi hallitukselle.

oopperajuhlat.fi

matvejeff.com