Ville Niinistö: Sanna Marin ei voi pettää hallituksen lupauksia luonnon suojelemiseksi

- Uskomatonta, että pääministeri vihjaa Suomen voivan äänestää EU:ssa vastaan esityksestä, joka tavoittelee samaa vastuuta Euroopan Unionille ja Suomelle luontokadon pysäyttämisestä kuin joulukuussa neuvoteltava YK:n luontosopimus. Molemmissa tavoitellaan sitä, että vuoteen 2030 mennessä ennallistetaan 20% maa- ja vesialueista, tavoitteena pysäyttää osaltaan luontokato Suomessa, Euroopassa ja maailmassa.

Globaali luontokato on ilmastokriisin ohella ihmiskunnalle eksistentiaalinen kysymys. Vihjailu siitä, että Suomi ei kantaisi tässä omaa vastuutaan ja omilla toimillaan jopa estäisi globaalia luontosopua on vastuunpakoilua. Niinistö painottaa, että erityisesti se on sitä pääministerin asemassa olevalta henkilöltä, jonka pitäisi näyttää arvojohtajuutta ja puolustaa tulevien sukupolvien oikeutta puhtaaseen ympäristöön ja rikkaaseen luontoon.

- Marinin kyky pettää hallituksensa ohjelmassaan antamat luontolupaukset ei kyllä enää yllätä. Niin kauan kun Suomessa myydään "kansallisena etuna" sitä, että maamme luontoarvoja pitää saada jatkuvasti heikentää lakien sitä estämättä, on arvoissa jotain pahasti pielessä, Niinistö sanoo.

- Eikö tähän maahan mahdu mitään muita arvoja kuin yhden alan lobbausintressi? Vastustus EU:n luontotyötä vastaan kaikissa luontotyypeissä ja elinympäristöissä on masinoitu yhden alan eli metsätalouden lobbareiden intresseistä. Surkuhupaisaa, että luontokriisin ratkaisu riippuu yhden alan oman oksansa sahaamisesta. Kansainvälisessä kontekstissa on selvää, että metsäalalla ei ole tulevaisuutta ilman luonto- ja ilmastovastuuta. Kysyntä ei sitä kestä. Mutta se ei estä röyhkeyttä ja ahneutta estää jopa globaalia luontosopimusta oman voitontavoittelun nimissä. Myös metsätalouden oma etu on nykyistä laajempi ympäristövastuu luontoarvoista. On vain järkevää, että valtio tukee metsätalouden kestävyyttä lisääviä luonnonhoitotoimia, Niinistö sanoo.

Ennallistaminen ei tarkoita suojelua vaan tapoja vahvistaa luontoarvoja erilaisessa maankäytössä. Alue voi säilyä talouskäytössä tai vaikkapa osana kaupunkiympäristöä. Ennallistamisasetus koskee niin soita, kosteikkoja, niittyjä, vesistöjä, metsiä, maatalousympäristöjä kuin kaupunkejakin. Suomessa ennallistamistoimia tehdään jo nyt Helmi-ohjelmassa sekä erilaisessa vapaaehtoistyössä. Varsinaiset korjaustoimet tehdään jäsenmaissa, niiden oman harkinnan ja päätösten perusteella.

- Raha ei kierrä EU:n kautta, vain velvoitteet ja tavoitteet ovat yhteisiä. Siten hyödyt Suomen omista toimista ja rahoituksesta tulevat myös täysimääräisesti maamme luonnolle ja suomalaisille itselleen. Mikä voi olla isänmaallisempaa kuin puolustaa kansallista luontoamme ja sen luontotyyppien rikkautta? Mikä voi olla tärkeämpää kuin elinkelpoinen ja ekosysteemeiltään rikas maapallo? Ei todellakaan ainakaan suurta voittoa tuottavien metsäfirmojen osingonjako. Valtaosa toimista kohdistuu aivan muualle kuin metsiin, kuten vesiensuojeluun sekä soiden ennallistamiseen. Ne eivät voi olla panttivankina metsäkysymyksille, Niinistö toteaa.