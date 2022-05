Ville Niinistö: Talouden ja teollisuuden viherryttäminen on kilpailukyvyn edellytys

– Euroopan unioni investoi nyt valtavasti vihreään siirtymään ja samalla muuttaa talouden pelisääntöjä sellaisiksi, että kestävyysraportointi ja ympäristönormit ohjaavat kaikkea taloutta hiilineutraaliin suuntaan. Tutkimus- ja tuotekehitysrahoitusta ohjataan siihen, että meillä on osaamista ja ratkaisuja kaikille yhteiskunnan aloille viedä tämä murros läpi, Niinistö sanoo.



Niinistö painottaa, että Suomen tulee ottaa murroksen hallinnassa aktiivinen rooli, ja vihreät ovat tässä avainasemassa.



– On nyt tärkeää, että vihreät ottaa poliittisena liikkeenä sen tilan myös talouskeskustelussa, joka tällaisena edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä meille luontevasti kuuluu. Jollemme sitä tee, Suomen mahdollisuudet selviytyä menestyjänä tästä suuresta murroksesta ovat heikommat. Meillä ei ole historian painolastia pelätä teollisuuden tai liikenteen ongelmien ratkaisua, meillä ei ole tarvetta laittaa päätämme pensaisiin. On tehtävä vihreän ajattelun sekä tutkimus-, koulutus- ja teollisuuspolitiikan liitto, jotta Suomi on niitä maita jotka ovat vihreän talousmuroksen tekijöitä, Niinistö sanoo.



– Vihreät on aina ollut liike, joka lähtee ruohonjuuritasolta, demokratian ja osallisuuden kehittämisestä rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Sellaisena meidän on myös havainnoitava muutosta ja kyettävä myös muuttamaan ensimmäisinä omia tavoitteitamme, jos tarve siihen herää. Meidän on oltava notkeita ja ketteriä, Niinistö sanoo.



Niinistö on tyytyväinen siihen, että vihreät ensimmäisinä lähtivät muuttamaan omaa kantaansa Suomen Nato-jäsenyyteen.



– Uskon sillä olevan merkitystä lopputulokseen ja tämän kevään valtiojohdon ja eduskunnan päätöksentekoon. Nato-jäsenyyden laajan tuen saavuttaminen ei olisi ollut mahdollista, jollei puolueilla olisi ollut tilaa muuttaa mieltään ja jollei siitä olisi alettu julkisesti jo varhain, jo Putinin joulukuun etupiiripuheiden jälkeen, herättää keskustelua, Niinistö sanoo.



Energia- ja ilmastopolitiikan yhteys turvallisuuskysymyksiin on tullut Ukrainan sodan myötä entistä selvemmäksi. Niinistö korostaa, että Vihreät Euroopassa ovat johdonmukaisesti vaatineet, että Venäjän energiantuonti on lopetetettava nopeasti kokonaan, ja samalla olemme vauhdittaneet EU:n panostuksia uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen.



– Samalla meidän Suomessa on tunnistettava, että Euroopan unionin kyky yhteisiin ratkaisuihin on meidän oma etumme. Venäjän hyökkäyssodan on viimeistään lopetettava Suomessa impivaaralainen ja nurkkakuntainen valitus, jossa suomalaiset poliitikot lähtevät Brysseliin estämään päätöksiä. Tätä murrosta on johdettava ja kansalaisille on avattava sitä, miksi solidaarisuus on myös Suomen etu ja kuinka tärkeää se on, että EU:n perussopimukset ja päätökset tekevät mahdolliseksi Euroopan maiden tulevaisuuden hyvinvoinnin, Niinistö sanoo.





Lue koko Ville Niinistön puhe täältä: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/ville-niiniston-puhe-vihreiden-puoluekokouksessa-joensuussa-21-5-2022/