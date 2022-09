Ville Verkkapuron esikoisromaani Pete on hurja sukellus ihmisyyteen, päihteisiin ja perhesuhteisiin

Kolmikymppinen Ville elää unelmaelämää: on täydellinen työpaikka, upea kumppani ja ystäviä. Mutta kuin tatuointina sielussa häntä vaivaa nuorena kuollut isä Pete. Ville kuulee näyttävänsä isältään, liikkuvansa samalla tavalla. Onko hänen kohtalonaan kuitenkin seurata geenejään? Hän lähtee selvittämään, kuka Pete itse asiassa oli. Matkasta tulee uskomattoman taitava essee, dokumentti ja romaani, sukellus ihmisyyteen, päihteisiin, Simpsoneihin, white trashiin, Kurt Cobainin mieleen, perhesuhteisiin ja siihen, keitä me itse asiassa olemme.

”Olin miettinyt, mikä ajaa ihmisiä addiktioihin. Aina puhuttiin alkoholistigeeneistä ja eri aineiden koukuttavuudesta. Luin kaiken, mitä löysin addiktiosta: Bukowskista Fanteen, Gabor Matésta Carl Hartiin. Selasin läpi addiktien haastatteluita ja yritin ymmärtää, miksi addiktio yleistyy”,Verkkapuro kertoo.

”Yritin laittaa kirjaan koko Peten elämän, mutta päädyin laittamaan siihen omani. Pete on dokumentaarinen romaani. Se muovaa oikeista kohtaamisista narratiivin, josta muodostuu syvästi inhimillinen ja filosofiaan kurkottava essee.”

Ville Verkkapuro on helsinkiläistynyt kirjoittaja ja muusikko, joka työskentelee copywriterina ja on soittanut muun muassa New Ron, Vestan ja Black Metal Raccoonsin kanssa. Pete on hänen esikoiskirjansa.