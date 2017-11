Villiyrttien kysyntää selvitetään Uudellamaalla

Suomen 4H-liitossa perehdytään yritysten, ravintoloiden ja ammattikeittiöiden villiruuan ja luonnontuotteiden kysyntään. Ruokaa luonnosta -hankkeessa kartoitetaan erilaisten yhteistyökumppanien kiinnostusta lähteä rakentamaan ammattimaista villiruuan keruuverkostoa. Hankkeessa selvitetään etenkin nuorten kiinnostusta lähteä mukaan verkostoon.

Villiruualla tarkoitetaan luonnonmarjoja, -sieniä, -yrttejä sekä erikoisluonnontuotteita (esimerkiksi mahla, pettu, jäkälä). Luonnontuoteala on biotalouden kasvuala, jolla on hyvät näkymät koti- ja ulkomaisilla markkinoilla. Villiruoka on kasvavan kiinnostuksen kohteena niin kotitalouksissa kuin ravintoloissa. Yhä useampi ravintola ja ammattikeittiö haluaisi tarjota asiakkailleen sesonkiruokana myös villiruokaa, mutta raaka-aineen saatavuus rajoittaa tarjontaa.

Uudellemaalle on syntynyt myös useita villiyrttejä jatkojalostavia yrityksiä, joilla on tarvetta laadukkaalle raaka-aineelle. Villiyrttejä ja luonnontuotteita hyödyntävät yritykset saavat kilpailuetua suomalaisen raaka-aineen ylivoimatekijöistä, kuten puhtaudesta, ravintorikkaudesta, aromikkuudesta, luomusta ja arktisuudesta.

Toimivalle villiyrttien ja luonnontuotteiden keruuverkostolle on tarvetta Uudellamaalla. Toimivaan verkostoon tulisi saada ammattimaisesti poimivia kerääjiä, jotka toimivat yritysten tarpeista lähtien. Lisäksi villiruuan keruuseen ja käsittelyyn tarvitaan koulutusta.

Hankkeen aikana järjestetään Uudellamaalla erilaisia seminaareja, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia. Hanke alkoi 1.9.2017 ja kestää 31.3.2018 saakka.

Tule kuulemaan lisää Ruokaa luonnosta -hankkeesta ELMA-tapahtumaan Messukeskukseen 10.-12.11! Löydät meidät 4H-järjestön messuosastolta 6e70.