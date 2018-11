VILPE Oy lahjoittaa 10 000 euroa VAMKin opetuksen kehittämiseen

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK on saanut lahjoituksen varainhankintaansa VILPE Oy:lta. 10 000 euron lahjoituksen luovuttivat yhtiön tuotantopäällikkö Timo Anttila ja toimistopäällikkö Mervi Koskela maanantaina 19.11.

Yritys kohdentaa lahjoituksensa erityisesti VAMKin tekniikan aloille.

- Ammattikorkeakouluista valmistuu monen alan osaajia, joilla on hallussaan uusimmat tiedot ja taidot. Valmistumisen jälkeen opiskelijoita jää työskentelemään seudulle, minkä ansiosta yritykset voivat palkata uusia työntekijöitä. Osa meidänkin työntekijöistä on valmistunut VAMKista. Samalla ammattikorkeakoulut tarjoavat täydennyskoulutusta työelämän tarpeisiin, tuotantopäällikkö Anttila summaa.

Paikallisena yrityksenä VILPE Oy tuntee vastuuta myös alueen kehityksestä ja tulevaisuudesta.

- VILPE Oy on strategiassaan sitoutunut tukemaan seudun hyvinvointia, ja siksi sponsoroimme niin koulutusta, urheilua kuin terveydenhuoltoa. Olemme suomalainen perheyritys, jonka päätoimipaikka on Mustasaaressa. VAMKin varainhankinnan tukeminen on satsaus koko seudun tulevaisuuteen. Meille on tärkeää, että seudun korkeakoulut voivat hyvin. Samalla varmistetaan, että osaavia työntekijöitä riittää myös tulevaisuudessa, toimistopäällikkö Koskela toteaa.

VILPE Oy näkee myös työelämän ja koulutuksen välisen tiiviin yhteistyön tärkeänä jatkuvasti kehittyvässä maailmassa.

- Ammattikorkeakoulutuksen on vastattava maailman nopeaan muutokseen ja kehitettävä toimintaansa sen mukaan. Ammattikorkeakoulujen odotetaan hyödyntävän uusinta tekniikkaa ensimmäisten joukossa, jolloin uudet innovaatiot leviävät esimerkiksi opiskelijoiden kautta yritysten toimintaan. Tämän lisäksi tarvitaan sujuvaa yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten välillä, Anttila pohtii.

VAMKin varainhankinta käynnistyi vuoden 2018 alussa ja kestää vuoden loppuun asti. Lahjoitetuilla varoilla tuetaan VAMKin toimintaa ja tavoitteita. VAMK voi hankkia lahjoituksia yksityisiltä henkilöiltä sekä yrityksiltä ja yhteisöiltä. Valtio on lisäksi luvannut tukea toimintaa vastinrahalla, joka suhteutetaan kerättyyn yksityiseen pääomaan. Ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen on varattu 24 miljoonaa euroa vuosille 2017–2018. Lisätietoja VAMKin varainhankintakampanjasta: vamk.fi/kiitos

