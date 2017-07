Vinkkejä sopivan vuokralaisen valintaan

Vastaako vuokranantaja vuokralaisen laittomasta nettikäytöstä? 27.6.2017 10:11 | Tiedote

Viime vuosina on nähty useita tapauksia, joissa vuokranantaja on saanut korvausvaatimuksen vuokrahuoneistonsa internet-liittymästä tekijänoikeuksien vastaisesti jaetusta materiaalista. Vuokranantaja ei kuitenkaan itse ole korvausvelvollinen, mikäli hän voi osoittaa, ettei ole henkilökohtaisesti syyllistynyt tekijänoikeuksien loukkaamiseen. Tilanteessa on muistettava myös vuokralaisen henkilötietojen suoja.