Vinokino-elokuvafestivaali järjestetään tällä viikolla Turussa

Festivaalin ohjelmistoon kuuluu tänä vuonna yksitoista pitkää elokuvaa ja yksi lyhytelokuvakooste. Näytöksiä on perjantaista sunnuntaihin Kino Dianassa. Liput ovat varattavissa Kino Dianan verkkosivuilta ja ostettavissa Kino Dianan myyntipisteestä festivaalin aikana.

Festivaali avataan maksuttomalla avajaisnäytöksellä Bar Ö:ssä 13.10. klo 18 alkaen. Avajaisissa esitetään Emily Branhamin ohjaama dokumentti RuPaul’s Drag Racen ensimmäisen kauden voittajajasta voittajasta BeBe Zahara Benetista. Dokumentti avaa näkökulmia maahanmuuttajataustaisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen elämään Yhdysvalloissa ja pohtii vähemmistön vähemmistössä elämiseen liittyviä teemoja. Drag-kulttuuria käsitellään myös mustassa komediassa Chrissy Judy, joka kertoo kertoo dragia tekevistä ystävyksistä, joiden tiet eroavat, kun toinen heistä löytää itselleen uuden poikaystävän. Suhteiden ja elämäntilanteiden monimutkaisuuteen pureudutaan lisäksi laadukkaissa draamaelokuvissa Moneyboys ja The Divide.

Cannesin elokuvajuhlilla viime vuonna Un Certain Regard -sarjassa esitetty taiwanilais-itävaltalainen Moneyboys kuvaa Kiinan maaseudulla kasvaneen Fein elämää kaupungissa seksityöläisenä. Vuonna 2021 Cannesin pääsarjassa kilpaillut ja Queer Palm -palkinnon saanut draamaelokuva The Divide kertoo puolestaan keltaliivien mielenosoituksen keskelle ensiapuun juuttuneesta ja eron partaalla olevasta sarjakuvataiteilijasta Rafista ja hänen tyttöystävästään Juliesta.

Kotimaista tuotantoa Vinokinossa edustaa Minna Havukaisen ohjaama Puutarha-dokumenttielokuva. Tabuja rikkovan dokumentin keskiössä ovat kauniiseen puutarhaympäristöön sijoittuvat viiden henkilön BDSM-sessiot, joissa kinkyyttä käsitellään lempeällä otteella osana ihmisen seksuaalista identiteettiä. Puutarha-näytöksen yhteydessä 15.10. järjestetään keskustelutilaisuus Kino Dianassa, johon dokumentin ohjaaja Minna Havukainen myös osallistuu.

Kevyempää viihdepuolta Vinokinossa tarjoilevat tänä vuonna myös pohjoismainen nuortenelokuva So Damn Easy Going ja italialainen draamaelokuva Mascarpone. Christoffer Sandlerin ohjaama So Damn Easy Going seuraa luokkakaveriinsa ihastuneen kahdeksantoistavuotiaan Joannan elämää, kun hän yrittää keksiä keinoja loppuneiden ADHD lääkkeiden saamiseksi. Alessandro Guidan ja Matteo Pilatin ohjaaman Mascarponen päähenkilön Antonion on löydettävä uusi työ, uusi asunto ja uusi suunta elämälleen sen jälkeen kun hän eroaa pitkäaikaisesta aviomiehestään.