Vinokino-elokuvafestivaali tällä viikolla Helsingissä ja verkossa

Mediatiedote 23.11.2021

julkaisuvapaa heti

Turun seudun Seta ry:n järjestämä Vinokino on Suomen ainoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tarinoihin keskittyvä elokuvafestivaali. Tänä vuonna festivaali järjestetään 30. kerran.

Helsingissä Vinokinoa on järjestetty vuodesta 2001 alkaen. Elokuvia esitetään Cinema Orionissa, Oodissa ja verkossa. Osa elokuvista esitetään vain fyysisinä näytöksinä, osa on katsottavissa vain verkossa, ja osa on tarjolla molemmissa muodoissa. Verkossa katsottavat elokuvat ovat katsottavissa Festhome TV -palvelussa 22.–28.11. Oodin Maijansalissa järjestetään lauantaina ja sunnuntaina maksuttomia dokumenttinäytöksiä.

Vinokino juhlii tänä vuonna 30-vuotista taipalettaan. Juhlavuosi näkyy myös festivaalin ohjelmistossa. Perjantaina festivaalin avaa Vinokino 30 vuotta – kotimaisia lyhytelokuvia -näytös, joka koostuu suomalaisten tekijöiden lyhytelokuvista, joita on esitetty Vinokinossa vuosien varrella. 90-luvun tuotantoa edustavat Ilppo Pohjolan kokeellinen dokumentti P(l)ain Truth, Markku Heikkisen TV-dokumentti Ristiriita, Zaida Bergrothin ohjaama Hiukset ja Aleksi Salmenperän ohjaama Rajatapaus. 2000-luvulta mukaan on valittu Petra Rossin animaatio Falling, Teemu Nikin komedia Kaveri, Eeva Putron komedia Dildoa Ostamassa ja Elias Koskimiehen ohjaama musiikkivideo I’ve Only Just Begun. Markku Heikkinen tulee paikalle alustamaan näytöstä ja kertomaan dokumentistaan Ristiriita, joka käsittelee vuonna 1996 sanomalehtien yleisönosastoilla käytyä keskustelua samaa sukupuolta olevien parisuhteiden virallistamisesta.

Ohjelmistossa on myös uutuudet pitkän linjan queer-elokuvantekijöiltä Bruce LaBrucelta ja Monika Treutilta. Molemmilla ohjaajilla on yhteys Vinokinon juuriin, sillä heidän uransa varhaiset teokset (LaBrucen No Skin Off My Ass ja Treutin Virgin Machine) esitettiin ensimmäisellä festivaalilla Turussa huhtikuussa 1992. LaBrucen Saint-Narcisse sekoittaa narsismia, insestiä ja uskontoa omalaatuiseksi draamaksi. Monika Treutilta puolestaan nähdään kaksi sukupuolen moninaisuutta käsittelevää dokumenttia, Vinokinossa myös vuonna 1999 esitetty Gendernauts sekä sen tänä vuonna ilmestynyt jatko-osa Genderation.

Edellä mainittujen lisäksi tarjolla on monipuolinen kattaus viime vuosien kiinnostavimpia queer-elokuvia. Sateenkaarihistoriaa käydään läpi dokumententeissa Cured ja No Straight Lines. Naisten välistä rakkautta kuvataan kauniisti fiktioelokuvissa Forgotten Roads ja Love, Spells and All That. Miesten välisiä suhteita käsitellään virolaisessa draamassa Firebird ja monikulttuurisessa draamassa Beyto. Sukupuolen moninaisuus on keskiössä uusiseelantilaisessa draamassa Rūrangi ja brasilialaisessa nuorisokuvauksessa Valentina. Draamakomedia Swan Songin pääosassa loistaa konkarinäyttelijä Udo Kier, joka esittää ikääntynyttä kampaajaa, joka karkaa vanhainkodista tehdäkseen viimeisen stailauksen vanhalle kanta-asiakkaalleen. Lisäksi ohjelmistossa on valikoima sateenkaarevia lyhytelokuvia eri puolilta maailmaa.