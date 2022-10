Vinokino-elokuvafestivaali tuo sateenkaarevia elokuvia Helsinkiin tällä viikolla

Helsingin esitykset aloittaa 3.11. Christoffer Sandlerin ohjaama pohjoismainen nuortenelokuva So Damn Easy Going, joka on draamakomedia ihastumisesta, teini-iästä ja neuroepätyypillisenä elämisestä. Elokuvan päähenkilö Joanna ihastuu luokkakaveriinsa Audreyhin ja yrittää samalla keksiä epätoivoisesti keinoja loppuneiden ADHD lääkkeiden saamiseksi. Torstaina esitetään myös ensimmäisen RuPaul’s Drag Race -kilpailun voittaneen drag queen BeBe Zahara Benetin urasta kertova dokumenttielokuva Being BeBe. Drag-kulttuuria käsitellään lisäksi mustassa komediassa Chrissy Judy, joka kertoo kertoo dragia tekevistä ystävyksistä, joiden tiet eroavat, kun toinen heistä löytää itselleen uuden poikaystävän.

Vinokinon monipuoliseen ohjelmistoon kuuluvat myös C.B. Yi:n ohjaama taiwanilais-itävaltalainen Moneyboys-elokuva sekä vuonna 2021 Cannesin Queer Palm -palkinnolla palkittu draamaelokuva The Divide. The Divide -elokuvassa sarjakuvataitelija Raf loukkaa kätensä riidellessään puolisonsa Julien kanssa. Sairaalaan saapuessaan Raf ja Julie juuttuvat ensiavun ruuhkaan, kun presidentti Emmanuel Macronia vastustavien keltaliivien mielenosoitus muuttuu mellakaksi ja sairaala alkaa täyttyä kadulla loukkaantuneista ihmisistä. Sairaalasta muodostuu läpileikkaus Ranskasta, jonka yhteiskunnallinen eriarvoisuus uhkaa maan sisäistä turvallisuutta. Brasilialainen draama Private Desert kertoo puolestaan poliisin työstä sivuun asetetusta Danielista, joka lähtee kolmen tuhannen kilometrin päähän etsimään netti-ihastustaan Saraa. Private Desert muovaa etsintöjen edetessä Saran ja Danielin etäsuhteesta vaikuttavan queer-tarinan, vaikka päähenkilöiden seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti ei asetukaan selkeästi mihinkään kategoriaan.

Festivaalin elokuvat tuovat lisäksi esiin sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden teemoja monipuolisesti. Kanadalainen dokumenttielokuva Framing Agnes pyrkii muuttamaan transhistorian esittämisen ja kuvaamisen tapoja tuomalla valkokankaalle transtaustaisia näyttelijöitä, jotka uudelleenesittävät 1950-luvun tosielämän kertomuksia transihmisyydestä. Kotimainen dokumenttielokuva Puutarha katsoo puolestaan kinky- ja BDSM-kulttuureita uusin silmin. Minna Havukaisen ohjaamassa dokumentissa seurataan viiden henkilön BDSM-sessioita kauniissa puutarhaympäristössä. Dokumentin yhteydessä järjestetään myös Korjaamo Kinossa keskustelutilaisuus, johon dokumentin ohjaaja osallistuu.

Lisätietoja:

Jean Lukkarinen

Vinokinon tiedottaja

tiedottaja@vinokino.fi

0503466994

www.vinokino.fi