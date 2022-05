 Vintage ja second hand -kirja kannustaa kestävään ja luovaan pukeutumiseen   

Elämme pikamuotiketjujen ja kertakäyttömuodin maailmassa, jossa vaatekappale päätyy nopeasti roskalavalle. Fida Kettusen Vintage ja second hand – luovuutta kestävään tyyliin -kirjassa muotiteollisuuden haittavaikutuksia lähdetään hidastamaan kiertämällä kirpputoreja sekä penkomalla isoäidin ja ystävien vaatekaappeja.

“Uskon, että käytettyjen vaatteiden historian tunteminen opettaa meitä tekstiilien runsauden keskellä eläviä huomaamaan uudenlaisia merkityksiä vaatevalinnoissamme ja muuttamaan asenteitamme pukeutumista kohtaan. Ymmärryksessä piilee myös keino ratkoa tulevaisuuden tekstiiliongelmia”, pohtii Kettunen kirjassaan kestävämpää pukeutumista.

Vintage ja second hand -kirja tarjoaa sekä inspiraatiota että vinkkejä omintakeisen tyylin luomiseen vastuullisella tavalla. Kirjassa syvennytään myös käytetyn muodin historiaan ja luodaan katsaus muotiteollisuuden nykytilanteeseen. Mukana on myös niksejä ostosreissuille ja vaatteiden huoltoon.

Kettunen on intohimoinen vintageharrastaja ja hän omistaa vaatteita ja asusteita myyvän Lessly-vintageverkkokaupan. Kettunen haluaa innostaa ihmisiä rikkomaan muotisääntöjä ja toteuttamaan omia tyyliunelmiaan vastuullisesti.

“Tuntuu, että monella on samankaltainen tarina siitä, miten teini-iässä tai viimeistään parikymppisenä persoonallisuus ja luovuus tukahdutetaan, kun yritetään mahtua muiden määrittelemiin muotteihin. Lisäksi muoti ja vaatteet nähdään yhä pinnallisena tai turhamaisena ”naisten hömpötyksenä”, mikä kielii ennen kaikkea patriarkaatin onnistuneesta aivopesusta. Väitän, että omaan tyyliin perehtyminen on kaikkea muuta kuin pinnallista hömpötystä: se on innostavaa, yllättävän eheyttävää ja vastuullista.”

teos: Vintage ja second hand – luovuutta kestävään tyyliin

kirjoittaja: Fida Kettunen

ISBN: 9789523043244

kustantaja: Avain

sivuja: 176

julkaisupäivä: 18.5.2022