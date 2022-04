VIRAALIKUVA RÄJÄYTTI POTIN SUOMALAISYRITYKSELLE

Suomalaisen Valco Oy:n toimistolla raavittiin ihmeissään päätä, kun verkkokaupan myynti lähti tiistaina yllättäen rakettimaiseen nousuun ja sähköposti täyttyi erilaisista yhteydenotoista. Pian selvisi, että Valcon verkkokaupasta otettu kuvankaappaus oli lähtenyt leviämään hallitsemattomasti sosiaalisessa mediassa.

Kuvankaappauksessa on ote Valcon toimitusehdoista, jossa kerrotaan englanniksi toimituksen olevan ilmainen paitsi kehitysmaihin kuten Yhdysvallat. Tämä johti kävijäryntäykseen sivuille, josta taas otettiin uusia ja uusia kuvankaappauksia esiteltäviksi sosiaalisessa mediassa. Kuva lähti leviämään myös Reddit -palvelussa, jossa kommentteja oli tiistai-iltapäivään mennessä kertynyt jo yli 1500 kpl.



”Iltapäivällä kun katsoi myyntejä, oli olo vähän kuin olisi vessakäynnillä ropissut yht’äkkiä raakatimantteja pönttöön”, kommentoi tilannetta Valcon perustaja Henri Heikkinen.



9GAG on vuonna 2008 perustettu meemeihin ja muuhun internethuumoriin keskittyvä verkkosivusto. Se on yksi maailman suosituimpia ja siellä vierailee yli 150 miljoonaa kävijää kuukausittain. Reddit on internetin suurin julkinen foorumi, jota kutsutaan myös ”Internetin etusivuksi”. Reddit on yksi maailman suosituimpia sivustoja, jossa käy 1,7 miljardia käyttäjää kuukaudessa.



Kuulokkeita humoristisella markkinoinnilla



Valco on kotimainen vastamelukuulokkeiden valmistaja, joka tunnetaan erityisesti kieli poskessa tehdystä markkinoinnista. Pari vuotta vanha yritys teki jo viime vuonna lähes 2,5 miljoonan euron liikevaihdon myymällä suunnittelemiaan vastamelukuulokkeita ympäri maailman.



”Luonnollisesti tämä myyntipiikki tuli meille juuri silloin kun varastot ovat ihan tyhjät, eikä ole oikein mitään myytävää. Myydään nyt sitten ennakkoon kun ei oikein muuta voida”, Heikkinen toteaa.

Yrityksellä on ollut vaikeuksia vastata jatkuvasti kasvavaan kysyntään mm. Komponenttipulan vuoksi. Korona on haitannut yrityksen liiketoimintaa ja aiheuttanut katkoksia toimitusketjuihin. Lisäksi viime vuonna yritykselle tuli satojen tuhansien eurojen vahingot rikkinäisten muistipiirien vuoksi.

”Tämä vuosi on alkanut vaikeasti, mutta tämänpäiväinen myynnin räjähdys on kuin valo tunnelin päässä. Tuote on hyvä ja asiakastyytyväisyys huipussaan. Ehkäpä tässä on jonkinlaista hyvää karmaa takana”, pohtii Heikkinen.





