Virallinen tiedote: Alivaltiosihteerin uutuuskirja on hulvaton pakkaus aiemmin julkaisemattomia sketsejä

Iki-ihania iltasatuja Esko Salmisen, Mauri Kunnaksen ja muiden tunnettujen isoisien valitsemana 17.8.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Joka lapsella on oikeus iltasatuun! Isoisien iltasadut on valloittava kokoelma rakastettuja iltasatuja meiltä ja maailmalta isoisien valitsemana. Kirja on koottu yhteistyössä Seura-lehden kanssa ja osa kirjan tuotosta lahjoitetaan Pelastakaa Lapset ry:n toimintaan.