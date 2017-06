16.6.2017 15:22 | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Virallinen uimakausi on alkanut 15.6. ja kestää elokuun loppuun saakka. Helsingin ympäristöpalvelut on aloittanut uimarannoille kohdistuvat tarkastukset ja veden hygieenistä laatua seurataan uimakauden aikana määrittämällä vesinäytteistä ulosteperäisiä bakteereita.

Tällä viikolla vesinäytteet otettiin Hietarannan, Lauttasaaren, Munkkiniemen ja Pikkukosken uimarannoilta. Tuloksista tiedotetaan niiden valmistuttua uimarantojen ilmoitustaululla sekä Helsingin kaupungin internet-sivuilla.

Tänä vuonna Helsingissä on 25 yleistä uimarantaa, joista 12 on suuria yleisiä uimarantoja ja 13 pieniä yleisiä uimarantoja. Uimarannoista kolme sijaitsee Vantaanjoen rannalla ja muut merenrannoilla.

Merivesi lämmennyt hieman, sinileviä ei vielä näkyvissä

Meriveden lämpötila on lämmennyt viime viikosta ja on nyt keskimäärin 11 asteista. Matalilla lahdilla on mitattu korkeampia lämpötiloja. Tuulet ovat hieman tasaantuneet, ja merkitsevä aallonkorkeus madaltunut 0,2 metriin Suomenlinnan edustalla. Meriveden pinnan korkeus on ollut lähellä teoreettisen keskiveden tasoa jo jonkin aikaa, vaihdellen noin 0 ja +20 senttimetrin välillä.

Viime viikolla merivesinäytteitä haettiin Töölönlahdelta sekä hieman ulompaa läntiseltä merialueelta. Töölönlahti on suojaisa ja matala sisälahti, jolla on rautatietunnelin kautta yhteys Kruunuvuorenselälle. Vantaanjoen valuma vaikuttaa Töölönlahteen, ja varsinkin keväisin lumien sulamisen aikaan lahden suolapitoisuus on ympäröiviä merialueita matalampi.

Töölönlahden historia on arkistoitunut sen sedimentteihin. Sieltä löytyy merkkejä muun muassa 1800-luvun sokeritehtaan jätevesistä sekä muista saasteista. Liikenteen päästöt huonontavat nykyään lahden vedenlaatua sisäisen kuormituksen lisäksi.

Töölönlahden vedenlaatua on viime vuosina pyritty parantamaan juoksuttamalla vettä Humallahdelta, ja tällä hetkellä ravinnepitoisuudet ovatkin laskeneet. Ravinnepitoisuuden lasku näkyy muun muassa kasvaneena näkösyvyytenä ja pienentyneenä leväkukintojen määränä. Tulevaisuudessa Töölönlahteen johdetaan entistä enemmän hulevesiä, mikä saattaa vaikuttaa lahden veden laatuun.

Helsingin edustan vesissä havaittiin tällä viikolla piileviä sekä pieniä nieluleviä, mutta sinilevät eivät ole vielä runsastuneet. Nyt onkin hyvä hetki nauttia virkistävästä pulahduksesta aaltoihin.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

www.hel.fi/uimavesi

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta

https://ulkoliikunta.fi/

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata Helsingin kaupungin tekemien veden laadun mittausten tuloksia:

Lisäksi Helsingin kaupungin ja Ilmatieteenlaitoksen tuottamilta meri.hel.fi -sivuilta voi käydä katsomassa ajankohtaisia merisään tietoja, kuten ilman ja veden lämpötilan sekä tuulen nopeuden ja suunnan.