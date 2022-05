Viranomaiset varautuvat kesän aikaan – haasteita sijaisten saamisessa

Valmiustoimikunnan teemana kevään 7. kokouksessa oli huoltovarmuuden tilannekatsaus ja Venäjän energiantuonnin loppumisen mukanaan tuomat haasteet. Lisäksi valmiustoimikunta kuuli perinteisen tilannekatsauksen turvallisuustilanteesta Itä-Suomessa.

Huoltovarmuusvaikutukset ovat toistaiseksi olleet hyvin hallittavissa. Ylitarkastaja Joni Kinnunen aluehallintovirastosta kertoi, että sähköalan tekninen huoltovarmuus on hyvä, mutta materiaalien ja komponenttien saatavuus on heikentynyt. Maakaasun osalta tavoite on varautua entistä paremmin suojattujen asiakkaiden ja yhteiskunnan kriittisten toimintojen (mm. sosiaali- ja terveydenhuolto) tarpeisiin sekä mm. ruokahuollon tarpeisiin kohteissa, joissa kaasun korvaaminen ei ole mahdollista. Lämpöhuollon kriittinen kysymys on polttoaineen saanti. Epävarma tilanne on selvästi lisännyt kansalaisten ja yritysten kiinnostusta varautumiseen, mikä onkin hyvä asia myös normaalissa arjessa.

Suomeen ei edelleenkään kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Myös rajatilanne on hyvin rauhallinen ja vakaa. Tiedonvaihto viranomaisten kesken on edelleen tärkeää tilanteen kehittymisen seurannassa.

Suunnittelija Riikka Taavila Maahanmuuttovirastosta (Migri) kertoi, että kesän aikaan on varauduttu ja viraston valmisteleman kuntamallin käyttöönotto etenee. Kuntamalli on väliaikainen ratkaisu, jolla korvataan kunnille tilapäistä suojelua hakevien ja saavien majoittamisen ja muiden vastaanottopalveluiden tuottamisen kustannuksia. Lisää tietoa kuntamallista löytyy Migrin verkkosivuilta (migri.fi).

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitosten edustajat toivat esiin etenkin haasteet kesän ajan sijaisuuksissa. Metsäpalokausi on alkamassa ja varautuminen siihen käynnissä. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustaja kertoi, että lähinnä syksy tulee olemaan haasteellinen sijaisten suhteen myös sairaanhoitopiirin puolella. Osaavan työvoiman saatavuudessa on edelleen haasteita Itä-Suomen alueella.

Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu käsittelemään alueellista tilannekuvaa seuraavan kerran kesäkuun puolivälissä.

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa, toimia alueellisen varautumisen yhteensovittamisen sekä siihen liittyvän yhteistoiminnan ja tiedonvaihdon foorumina sekä edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua ja turvallisuusyhteistyötä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialue kattaa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat. Alueellisessa valmiustoimikunnassa on mukana maakuntien varautumisen keskeiset viranomaiset ja toimijat.

