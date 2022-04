Viranomaisten hyvä yhteistyö varmistaa Pohjois-Suomen alueen toimintakyvyn vallitsevissa häiriötilanteissa

Vuoden neljännessä kokouksessaan 5.4.2022 valmiustoimikunta sai tilannekatsauksen Ukrainan sodasta ja sen vaikutuksista alueella, pakolaisten maahantulosta, alueellisesta huoltovarmuudesta, turvallisuustilanteesta ja COVID19-pandemiasta.

Varautumisen näkökulmasta Suomi on parhaillaan tilanteessa, jossa yhteiskunnan toimintakykyyn vaikuttaa voimakkaasti niin koronapandemia, Ukrainan kriisi kuin perjantaina alkanut hoitajalakkokin.

”Varautumisen alueelliset rakenteet ovat osoittaneet tarpeellisuutensa. Samalla on selvää, ettei rakenteita kannata ryhtyä muuttamaan kesken kriisin” totesi valmiustoimikunnan puheenjohtaja, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen kokouksen alussa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt turvallisuudentunnetta myös Suomessa. Viranomaisten keskeinen tehtävä on tukea kansalaisten kriisinsietokykyä ja lisätä tietoutta siitä, että yhteiskuntamme on varautunut häiriötilanteisiin monella tasolla.

”Suomalaisilla on vahva maanpuolustustahto, se on jo käynyt ilmi. Kaikki tämä työ, mitä me viranomaiset eri verkostoissa teemme, vahvistaa osaltaan myös kansalaisten kriisinsietokykyä ja turvallisuuden tunnetta”, jatkoi Savolainen.

Ukrainalaisten pakolaisten maahantuloa hoidetaan viranomaisten yhteistyönä

Euroopan turvallisuustilanteen heikentyminen pakotteineen vaikuttaa maailmanlaajuisesti, myös Suomessa. Aluehallintovirastot keräävät omalta osaltaan tilannetietoa alueilta ja ylläpitävät yhteistyöverkostoja alueensa viranomaisten välillä.

Pohjois-Suomessa konkreettisia vaikutuksia aiheuttaa Ukrainasta paenneiden pakolaisten vastaanotto ja järjestelyt. Maahanmuuttovirasto Migri vastaa laajamittaisen maahantulon varautumisesta ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tukee Migrin tekemää työtä esimerkiksi yhteyden pidossa kuntiin.

Kokouksessa koottiin tilannekuva työvoiman ja elinkeinojen, terveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon sekä opetuksen ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta.

Myös alueella kokoontuvien kolmen valmius- ja turvallisuusfoorumien painopiste on tällä hetkellä maahanmuuttoon varautumisessa.

Turvallisuustilanne tällä hetkellä vakaa

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa turvallisuustilanne on tällä hetkellä vakaa ja rajatilanne rauhallinen. Tiedonvaihto turvallisuusviranomaisten välillä toimii hyvin.

Viranomaiset jatkavat tilanteen seurantaa ja varautumista tehostetusti. Myös valmiustoimikunnan kokoontumiset ovat osa tätä varautumista.

Pandemia ei ole vielä ohi

COVID19-tautitilanne on jäänyt vähemmälle huomiolle, osittain myös turvallisuustilanteen johdosta. Vaikka tilanne näyttää valtakunnallisesti jo hieman paremmalta, pandemia ei ole vielä ohi. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella tartuntaluvut ovat edelleen varsin korkeat. Terveydenhuoltoa kuormittaa lisäksi meneillään oleva hoitohenkilökunnan työtaistelu.

Jotta yhteiskuntamme voi pysyä auki ja pystymme palaamaan mahdollisimman tavalliseen arkeen, jokaisen oma vastuu terveysturvallisesta toiminnasta korostuu. Muistetaan siis turvavälit, suojaudutaan rokotteilla ja jäädään oireisena kotiin.



Lisätietoja:

Ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 551, terttu.savolainen@avi.fi

Johtaja Petteri Koskinen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 544 petteri.koskinen@avi.fi

Pelastusylitarkastaja Risto Heikkinen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, risto.heikkinen@avi.fi