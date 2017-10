Virastokeskuksen ympäristön kehittäminen alkaa asuntorakentamisella – suunnittelukilpailun voittaja valittu

Näkyvälle paikalle Espoon keskuksen ytimeen rakennetaan koteja yli 250 uudelle asukkaalle. Korttelin suunnittelusta järjestettiin kilpailu, jonka voitti Arkkitehtitoimisto A6 Oy:n ehdotus Nopat.

”Suunnittelukilpailun ratkeaminen antaa lähtölaukauksen virastokeskuksen ja sen ympäristön kehittymiselle. Tulevaisuudessa alueella on julkisten palvelujen ja kaupungin muiden toimintojen ohella nykyistä enemmän asuntoja ja kaupallisia palveluja”, kertoo Espoon keskuksen projektinjohtaja Mikko Kivinen.

Parasta suunnitelmaa vanhan kaupungintalon viereisen tontin toteuttamiseksi etsittiin Hausia Oy:n ja Espoon yhteistyössä järjestämällä arkkitehtuurikilpailulla. Hausia Oy:llä on voimassa oleva varaus kilpailualueeseen. Rakennusoikeutta korttelissa on 12 000 k-m2, josta vähintään 500 k-m2 tulee osoittaa palveluille. Alueelle on tarkoitus toteuttaa vapaarahoitteisia omistusasuntoja.

Nopat yhdistää oivallisesti asumisen ja palvelut

”Saimme kolme erilaista suunnitelmaa, jotka olisivat kaikki olleet toteuttamiskelpoisia. Palkintolautakunta päätti valita voittajaksi ehdotuksen Nopat, jossa kiinnostava arkkitehtuuri yhdistyy toimivaan kokonaisuuteen ottaen haasteellisen tontin ominaisuudet huomioon”, kuvailee palkintolautakunnan puheenjohtaja, Hausia Oy:n toimitusjohtaja Kari Kiviluoma.

Suunnitelmaan kuuluu neljä kerrostaloa piha-alueineen ja pysäköintipaikkoineen. Liike- ja palvelutilat on sijoitettu katutasoon Vaakunatorin ja Kirkkojärventien puolelle. Asuntoja on suunniteltu noin 260 asukkaalle. Nimensä ehdotus on saanut talojen katoille nousevista massiivisista kuparinvärisistä ”nopista”.

”Yksi tärkeä valintakriteeri liittyi asuntosuunnitteluun. Voittajaehdotuksen asunnot on suunniteltu taitavasti, ne ovat toimivia ja vastaavat alueen kysyntää”, Kiviluoma jatkaa.

Rakentaminen alkaa ensi vuonna

Hausia Oy jatkaa alueen suunnittelua voittaneen toimiston kanssa. Rakentamaan on tarkoitus päästä jo alkuvuodesta 2018. Ensimmäiset asunnot valmistunevat 2019.

Arkkitehtuurikilpailu järjestettiin kutsumenettelyllä, johon osallistui kolme toimistoa: Arkkitehtitoimisto A6 Oy, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy sekä Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy. Kilpailuaika oli 10.5.–22.8.2017. Palkintolautakunnassa kaupunkia edustivat teknisen toimen johtaja Olli Isotalo sekä Espoon keskuksen alueen projektinjohtaja Mikko Kivinen.