Viro kutsuu talvilomalle: 12 täydellistä kohdetta perheille

Virtuaaliseikkailu Tallinnassa

Tietokonepeleistä ja vaihtoehtoisesta virtuaalitodellisuudesta hurmaantuneen täsmäkohde on TallinnanBaasJaam – virtuaalisen todellisuuden keskus. HTC Vive VR -pelialueiden sekä Playstation VR- ja Playstation-asemien kautta siirryt kiehtovaan vaihtoehtomaailmaan. Muu perhe voi seurata samalla seikkailujasi isolta ruudulta.

Virtuaalisen todellisuuden keskus BaasJaam, Kaarlipuiestee 8, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Virtuaalisen todellisuuden keskus BaasJaam, Viro (visitestonia.com)

Sinustako keksijä?

Miltä tuntuisi lentää kuumailmapallolla tai kävellä vaivattomasti meren pohjassa? Tallinnassa sijaitseva Keksintötehdas PROTO johdattaa sinut Jules Vernen tieteisromaanien maailmaan. Täällä näet keksintöjen prototyyppejä aina maailman ensimmäisestä veturista lähtien ja pääset kokemaan, miten niitä käytetään.

Keksintötehdas PROTO, Peetritänav 10, Tallinna, Keksintötehdas PROTO, Viro (visitestonia.com)

Merelle, ohoi!

Viron merimuseo, joka sijaitsee Lentosatamassa, tarjoaa seikkailuja koko perheelle. Pääset muun muassa kömpimään Lembit-sukellusveneen sisälle, tutustumaan ikivanhaan hylkyyn tai ihmettelemään Short 184 -vesitasoa. Museossa on myös monia simulaattoreita. Mainio paikka nauttia lounas tai välipala!

Lentosatama eli Viron merimuseo, Vesilennukitänav 6, Tallinna, Lentosatama (Viron merimuseo), Viro (visitestonia.com)

Rötöstelijöitä jahtaamassa

Näetkö itsesi arvoituksia ratkaisevana salapoliisina tai rikolliset kampittavana toimintasankarina? Viron poliisimuseossa pääset kokemaan käytännössä, millaisia ovat etsivän tehtävät. Voit ottaa sormenjälkiä, pukeutua erikoisjoukkojen asuun tai etsiä murha-asetta. Eri aktiviteetit on jaettu iän mukaan. Perheen pienimmät pääsevät muun muassa oppimaan liikennesääntöjä, kun puolestaan rankemmat murhatutkinnat on varattu teini-ikäisille ja aikuisille.

Viron poliisimuseo, Tallinna tänav 3, Rakvere, Viron poliisimuseo, Viro (visitestonia.com)

Tarton teddykarhut

Miten entisajan teddykarhut erosivat nykyisistä? Entä miten kukaan uskalsi aikanaan leikkiä posliinipäisillä nukeilla, jotka särkyivät helposti? Tarton lelumuseo vastaa näihin kysymyksiin ja johdattaa nykylapset isovanhempien ajan leikkeihin. Antiikkilelujen ihailemisen ohella täällä pääsee myös askartelemaan ja piirtämään leikkihuoneessa.

Tarton lelumuseo, Lutsutänav 8, Tartu linn, Tartu, Tarton lelumuseo, Viro (visitestonia.com)

Päivä tiedemiehenä

Yliopistokaupunki Tarto on ollut vuosisatojen ajan tunnettu Viron tieteen keskuksena. Siksi onkin luonnollista, että juuri täällä sijaitsee Tiedekeskus AHHAA. Täällä pääset tutustumaan kiinnostaviin teknisiin laitteisiin tai vierailemaan planetaariossa. Juuri nyt esillä on näyttely painovoimasta. Täällä ei tarvitse tyytyä vain katselemaan, sillä pääset kokeilemaan kaikkea myös itse.

Vieraile myös Tarton yliopiston museossa. Siellä sinua odottaa Hullun tutkijan työhuone, jossa pääset tutustumaan tieteen historiaan ja tekemään myös siellä olevien välineiden avulla oman keksintösi.

Tiedekeskus AHHAA, Sadamatänav 1, Tartu linn, Tartu, Tiedekeskus AHHAA, Viro (visitestonia.com)

Hullun tutkijan työhuone Tarton yliopiston museossa, Lossi tänav 25, Tartu linn, Tartu, Hullun tutkijan työhuone Tarton yliopiston museossa, Viro (visitestonia.com)

Ylösalaisin!

Tartossa sijaitsevassa Ylösalainen Talossa katto on lattia ja päinvastoin, joten huonekalutkin on sijoitettu ylös, kun vieras puolestaan kävelee katossa. Hullunkurinen talo hauskuuttaa, mutta myös harjoittaa tasapainoasi ja motoriikkaasi. Ja mikä parasta, täällä nappaat unohtumattomimmat perhepotretit!

Ylösalainen Talo, Roositänav 86, Tartu linn, Tartu, Ylösalainen Talo, Viro (visitestonia.com)

Polski Pärnussa

Vaikka ulkona tuulisi ja tuivertaisi, Pärnun Tervise Paradiisin vesipuistossa vallitsee ikuinen kesä. Se on toimintaa toivovan ykköskylpylä! Perhettäsi odottaa peräti viisi eri vesiliukumäkeä, joista mittavin on sadan metrin pituinen. Uskalikot voivat myös hypätä veteen neljän metron korkeudella sijaitsevalta tasanteelta tai lähteä seikkailemaan tänne rakennettujen vuoristojokien kuohuihin.

Tervise Paradiisin vesipuisto, Side tänav 14, Pärnu linn, Pärnu, Tervise Paradiisin vesipuisto, Viro (visitestonia.com)

Hanaa!

Vauhtihurmaa toivova suuntaa lomallaan Pärnun keskustassa sijaitsevaan CityKart-keskukseen, jossa odottavat 250 metriä pitkä rata ja Sodi RT8 -harrastusautot. Sisätiloissa Port Arthurin pysäköintihallissa sijaitseva rata pelastaa päivän esimerkiksi räntäkeleillä. Oma ajovuoro kannattaa varata ennakkoon, ettei jää nuolemaan näppejään ruuhkaisena päivänä. Huomaathan, että vain yli 145 senttimetriä pitkät lapset saavat astua karting-auton rattiin.

CityKart, Laitänav Port Arturi parkimismaja-7, Pärnu linn, Pärnu, Harrastuskartingkeskus CityKart, Viro (visitestonia.com)

I hanat alpakat

Eläinrakkaan perheen unelmakohde on Kännun tilan alpakkafarmi. Vaikka alpakat ovat luonteeltaan ujoja, ne odottavat innolla herkkuja. Pääset siis sekä syöttämään että silittämään näitä perulaissöpöliinejä. Alpakoiden ohella voit kohdata kääpiövuohia, minilampaita, angorakaneja ja kanoja.

Alpakkafarmi, Laane, Niiduküla, Tori vald, Pärnu maakond, Alpakkafarmi - Viron suurin alpakkatila, Viro (visitestonia.com)

Kyläilemässä keskiajalla

Viron keskiaikainen menneisyys ja rakennukset viehättävät muun muassa Game of Thrones -faneja. Yksi hienoimmista on Haapsalun piispanlinna, joka on rakennettu jo 1200-luvulla. Sen päälinnoituksessa sijaitseva museo avaa keskiaikaisen kaupungin asukkaiden elämää. Museo on vuorovaikutteinen eli vierailija pääsee myös itse kokemaan, miten esimerkiksi ajan työkaluja käytettiin.

Haapsalun linnoituksen museo, Lossiplats-3, Haapsalulinn, Haapsalu, Haapsalun linnoituksen museo, Viro (visitestonia.com)

Astu suoraan satuun

Kuluvatko Astrid Lindgrenin kiehtovat lastenkirjat teidänkin perheessänne koirankorville? Jos, oikea kohde on Ilonin ihmeidenmaa -teemakeskus Haapsalussa. Se on omistettu virolaisruotsalaiselle taiteilija Ilon Wiklandille, joka on kuvittanut leijonanosan Lindgrenin kirjoista. Tässä satujen talossa voit hassutella vaikka Katto-Kassisen omassa sopessa tai suunnata askartelemaan leikkihuoneeseen.

Ilonin ihmeidenmaa, Koolitänav 5, Haapsalulinn, Haapsalu, Ilonin Ihmeidenmaa, Viro (visitestonia.com)

Minun Vironi

Muotivaikuttaja ja -yrittäjä Klara Kivilahti lomailee kahden teini-ikäisen poikansa kanssa mielellään varsinkin Otepäässä, jossa on loistavat hiihtomahdollisuudet.

”Museoista yksi suosikkimme on lähellä Tallinnaa sijaitseva uusgoottilainen Keila-Joan linna, joka on valmistunut jo 1800-luvun alkupuoliskolla”, Klara Kivilahti vinkkaa.

Keila-Joan linna, Pargiallee 5, Keila-Joaalevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond, Keila-Joan linna ja SchlossFall -museo, Viro (visitestonia.com)

Terveys ja turvallisuus ennen kaikkea

Kaikki tässä tiedotteessa mainitut yritykset pitävät huolta henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta sekä hygieniasta ja edellyttävät maskin käyttämistä. Sisäänpääsy ravintoloihin EU-rokotetodistuksella.

Schengen-alueen sisärajavalvonta päättyi Suomessa 31.1. Näin ollen todistusta täydestä rokotussarjasta, alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta koronasta tai korkeintaan 48 tuntia vanhasta, negatiivisesta koronatestituloksesta ei enää tarkasteta satamassa tai lentokentällä.

