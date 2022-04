Viron ravintolat Michelin-tähtikartalle

Michelin-tarkastajat ovat pitäneet Viron kulinaarista kulttuuria silmällä jo kauan. Heidän mukaansa maassa yhdistyvät Skandinavian, Keski- ja Itä-Euroopan kulttuurilliset vivahteet. Viron pitkä historia, makuperinteen monimuotoisuus, käsityötaitojen arvostus ja paikallisten raaka-aineiden kunnioitus ovatkin vaikuttaneet virolaiseen keittiöön ja sen kunnianhimoisiin nuoriin kokkeihin.

”Michelin-oppaan missio on pysynyt samana sen ensimmäisestä,​​yli 120 vuotta sitten tehdystä julkaisusta: kerromme matkailijoille ja hyvän ruoan ystäville parhaat ruokapaikat. Viron gastronominen kenttä – joka on useille vielä hieman tuntematon – on siunattu vahvoilla kulinaarisilla perinteillä. Virolainen gastronomia on saanut vaikutteita monelta suunnalta, mutta tulevaisuuteen katsovat keittiömestarit soveltavat kulinaarisen perintönsä kunnioittamisessa nykyaikaista lähestymistapaa. Maa on ollut tarkkailulistallamme pitkään, ja tarkastajamme ovat jo tutkineet sen parhaita ravintoloita ja gastronomista kulttuuria. Olemmekin pian valmiita julkistamaan Virosta ensimmäisen Michelin-oppaan kaikkien hyvän ruoan ystävien avuksi ja hyödyksi”, kertoo Gwendal Poullennec, MICHELIN Guide -julkaisun kansainvälinen johtaja.

Baltian ensimmäiset Michelin-tähdet Viroon

"Viro on saavuttanut merkittävän voiton, joka yhdistää ruokakulttuurimme entistä tiiviimmin Eurooppaan. Tämän julkaisun vaikutus ravintolakulttuurillemme on varmasti yhtä suuri kuin elokuvateollisuudelle Oscarilla. Michelin-perheeseen liittyminen tekee meistä tunnetumpia, paremmin ymmärrettäviä ja kansainvälisesti vertailukelpoisempia”, kertoo Viron yrittäjyys- ja informaatioteknologiaministeri Andres Sutt ja jatkaa: ”Michelin-opas myös korostaa arvojamme ja erityispiirteitämme. Maailmanluokan ruokakulttuuri on nykyisin yksi tärkeimmistä syistä matkustaa ja se antaa myös syyn palata takaisin. Haluankin kiittää Visit Estonia -tiimiämme, joka auttoi tämän ainutlaatuisen kohdeyhteistyön rakentamisessa. Michelin-oppaalla tulee olemaan pitkäaikainen vaikutus Viron matkailuun, vientiin ja maineeseen.”

Lahjomaton tähtikartasto

Viron parhaat ravintolat arvioi ryhmä ammattitaitoisia, riippumattomia ja ennakkoluulottomia Michelin-tarkastajia. He ovat työssään aina ehdottoman anonyymejä ja maksavat ravintolalaskunsa aina itse. Tarkastajien ravintola-arviot perustuvat seuraaviin kriteereihin: raaka-aineiden laatuun, ruoanvalmistuksen taidokkuuteen, makujen harmoniaan, keittiömestarin omaperäisyyteen ja erinomaisen kulinaarisen laadun varmuuteen ja tasaisuuteen niin ruokalistalla, kuin testivierailuiden välilläkin.

MICHELIN Guide -arviointijärjestelmä

Michelinin tarina alkoi yli 100 vuotta sitten, kun veljekset André ja Édouard Michelin perustivat maailmankuulun rengasyrityksensä ranskalaiseen pikkukaupunkiin Clermont-Ferrandiin vuonna 1889. Heillä oli selkeä visio Ranskan autoteollisuudesta jo aikana, jolloin maassa oli vasta alle 3 000 autoa. Autonkuljettajien auttamiseksi Michelin-veljekset laativat pienen punaisen ravintolaoppaan, joka sisälsi tietoja siitä, miten vaihdetaan renkaat, missä voi tankata ja missä syödä sekä levätä. Vuosikymmenien varrella veljekset huomasivat kasvavan kiinnostuksen juuri ravintolakategoriaa kohtaan ja palkkasivat avukseen arvioijaryhmän, joka vieraili ravintoloissa anonyymisti.

Vuonna 1926 ravintoloille ryhdyttiin antamaan tähtiä, joita oli alussa vain yksi. Kolmen tähden systeemi otettiin käyttöön viisi vuotta myöhemmin.

Michelin-oppaasta on tullut käytännöllisyytensä, puolueettomuutensa ja korkeiden standardiensa ansiosta ravintolaoppaiden bestseller, ja sen arvosteluja pidetään yhtenä ravintolahistorian arvovaltaisimmista lähteistä matkakohteen ja ravintolan valinnassa.

Michelin-opas (The Michelin Guide) on tähän mennessä käytössä lähes neljässäkymmenessä maassa neljällä mantereella, ja se suosittelee yli 15 000:ta arvostettua ravintolaa, joista noin viidenneksellä on Michelin-tähtiä.

Parhaat ravintolat julkistetaan vuosittain. Oppaan suurin tunnustus ovat tähdet, joita voi saada enintään kolme. Jos ravintolalle ei anneta tähtiä mutta se on silti hyvällä tasolla, se saa jommankumman ravintolaoppaan kahdesta muusta tunnustuksesta. Tunnustus perustuu vuosittaisiin puolueettomiin arviointeihin, jotka voivat lisätä tai vähentää ravintoloiden tunnustusta tai poistaa sen kokonaan.

Kolme MICHELIN-tähteä : Poikkeuksellinen keittiö, erityisen matkan arvoinen. Vain 0,9 % Michelin-oppaan esittelemästä maailmanlaajuisesta ravintolavalikoimasta on kolmen tähden arvoisia.

The Michelin Guide Estonia 2022 -opas julkistetaan 25. toukokuuta 2022 Michelin Guide -sivustolla https://guide.michelin.com sekä Michelin Guide -sovelluksessa, joka on saatavilla ilmaiseksi iOS- ja Android-laitteille. Sovelluksessa käyttäjät voivat tutkia ravintoloita niiden sijaintien, keittiötyyppien tai lisäominaisuuksien avulla.

Hanketta tukee Euroopan aluekehitysrahasto.