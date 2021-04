Virpi Salmen taidemeemikirja pilkkaa taiteen naiskäsityksiä

Jaa

Olisin mieluummin raptähti pistää taiteen mieskatsetta ronskisti tikulla silmään ja ilakoi naisten rooleilla kautta länsimaisen taidehistorian.

Miestaiteilijoiden teoksissa naisten rooli on vuosisatojen ajan ollut istua vienosti hymyillen mallina, kokata, lakaista lattiaa tai poseerata rinnat paljaana.

Nainen on kiinnostanut vähän samaan tapaan kuin keko persikoita, kukkamaljakko tai paistettu kana hopeavadilla. Tosin naisilla on ollut etunaan taiteellisesti kiinnostavat ruumiinosat, joiden paljastavaan esittelyyn on keksitty mielikuvituksellisia tilanteita sodasta piknikkeihin. Miesten asemaa kuvastaa taiteessa heidän vaatetuksensa, ja naisten asemaa – no, tissit.

Mutta mitä maalausten naiset todella ajattelevat? Tuskinpa Mona Lisa miettii, että onpa tuo miestaiteilija ihana, viisas ja komea. ​

Kuvataiteen naiset saavat äänen Virpi Salmen taidemeemikirjassa. Se ääni ei ole lempeä eikä ehkä salonkikelpoinen mutta se on järisyttävän hauska.