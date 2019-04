Virpojat liikkeellä pihoilla ja porraskäytävissä

Varmista talkooväen vakuutusturva! 8.4.2019 07:54:00 EEST | Tiedote

Kevät on taloyhtiöissä talkoiden aikaa. Hallituksen on hyvä etukäteen varmistaa, että talkoot onnistuvat toivotulla tavalla, ja talkooväen käytössä on esimerkiksi tarvittavat työvälineet. Lisäksi hallituksen on syytä varmistaa, että talkooväki on asianmukaisesti vakuutettu.