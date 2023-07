Virta, Mastercard ja Worldpay tuovat korttimaksumahdollisuuden eurooppalaisiin sähköautojen latauspisteisiin

Virta ja Mastercard julkistivat tänään uuden Virta Payment Kiosk -ratkaisun (maksukioski) vastauksena eurooppalaisten sähköautoilijoiden toiveisiin yksinkertaisemmasta latauskokemuksesta. Ratkaisu asettaa sähköautojen lataustoimialalle uuden korkean tason mittapuun. Maailman johtavan maksujenkäsittely-yrityksen Worldpayn mukana olo varmistaa maksutapahtumien saumattoman toiminnan ja palvelun skaalautumisen kansainvälisesti.

Vaikka useimmat sähköauton kuljettajat suosivat latauspalveluiden tarjoajien mobiilisovelluksia päivittäisessä lataamisessa, yksinkertainen korttimaksuvaihtoehto on noussut eurooppalaisten sähköautoilijoiden toivelistan kärkeen. Mastercardin vuonna 2021 teettämän tutkimuksen mukaan jopa 65% eurooppalaisista valitsisi maksukortit ensisijaiseksi maksutavaksi vähentääkseen tällä hetkellä tarvittavien sovellusten ja tunnisteiden määrää ja parantaakseen käyttökokemusta. Mastercardin viime viikolla julkaiseman white paperin mukaan sama trendi olisi jatkumassa.

”Universaalin ja helppokäyttöisen maksumahdollisuuden puute latauspisteillä on pitkään ollut sähköautoilun kipukohta. Siksi olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä Virran ja Worldpayn kanssa määrittääksemme sähköautojen lataamisen maksukokemukselle uuden mittapuun ja edistääksemme näin kestävää liikkumista”, sanoo Erik Gutwasser, Mastercardin Pohjoismaiden ja Baltian alueen johtaja.

Enemmän valinnanvapautta asiakkaille ja alhaisemmat kustannukset latauspisteiden omistajille

Uusi Virran maksukioski tekee korttimaksumahdollisuuden tarjoamisesta taloudellisesti kannattavaa latauspisteiden omistajille. Kustannustehokkuus ja nopea käyttöönottoaika perustuvat Virta Payment Kioskin kykyyn käsitellä useita yksittäisiä latureita samalla latausasemalla sekä mahdollisuuteen jälkiasentaa se jo olemassa oleville AC- ja DC-latauspisteille. Virta Payment Kiosk on saumattomasti integroitu osaksi Virran latauspalvelua latauspisteiden omistajille, ja se on saatavissa kaikille Virran palveluun liitetyille latauspisteille Euroopassa. Ratkaisu täyttää nykyiset (PSD2) ja odotettavissa olevat (tuleva PSD3 ja AFIR) lainsäädännön vaatimukset.

”Virran palvelu mahdollistaa jo tällä hetkellä kertamaksut ja jälkilaskutettavat korttimaksut mobiilisovelluksessa. Maksutapojen valikoiman laajentaminen täydentää kuluttajien valinnanvapautta. Maailman johtavat korttimaksamisen ja maksujenkäsittelyjen yritykset Mastercard ja Worldpay ovat täydellisiä kumppaneita takaamaan korkealaatuisen käyttökokemuksen. Odotamme maksukioskien nostavan latausasemien käyttöastetta erityisesti vilkkaasti liikennöidyillä julkisilla paikoilla houkuttelemalla kertaluontoisia kävijöitä nopealla ja kätevällä latauksella”, sanoo Elias Pöyry, Virran co-founder ja liiketoiminnan kehitysjohtaja.

Virta Payment Kiosk on nyt saatavilla kaikille Virran palvelua käyttäville latauspisteiden omistajille. Käyttöönotto alkaa Powered by Virta -verkoston kumppanien latauspisteistä Ruotsissa ja Suomessa sekä valituista avainkohteista Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Virran ja Mastercardin tavoitteena on mahdollistaa korttimaksaminen kaikilla Powered by Virta- latauspisteillä Euroopassa vuoden 2025 loppuun mennessä. Tällä hetkellä Virran alustaan on kytketty noin 90 000 latauspistettä 35 maassa. Latauspisteiden kokonaismäärän odotetaan viisinkertaistuvan Euroopassa vuoden 2025 loppuun mennessä1 ja Virran tavoitteena on jatkaa markkinoita nopeampaa kasvua edellisten vuosien tapaan.

(1) Arvioitu latauspisteiden määrä Euroopassa vuonna 2025 verrattuna vuoteen 2021 +475 % 0,4 miljoonasta 2,3 miljoonaan ja 7,9 miljoonaan vuonna 2030. Lähde: ACEA, ICCT, IEA, BNEF, DNV 2030 arviot.