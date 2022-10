Virta varautuu auttamaan energiajakelun häiriötilanteissa tulevana talvena

Doro tuo markkinoille uuden tabletin ja älykellon, jotka tarjoavat senioreille seuraavan sukupolven teknologiaa 8.9.2022 09:22:37 EEST | Tiedote

Senioreille suunniteltujen matkapuhelinten Euroopan markkinajohtaja Doro laajentaa valikoimaansa kahdella uutuustuotteella: Doro Watch -älykellolla ja Doro Tablet -tabletilla. Uudet laitteet on suunniteltu vastaamaan erityisesti seniorikäyttäjien vaatimuksiin. Ne perustuvat Doron keskeisiin elementteihin, ja niissä on erinomaisen kontrastin näytöt, yksinkertaistettu käyttöliittymä navigointiin ja senioreiden tarpeisiin mukautetut HD-ääniominaisuudet. Laitteet tuovat varttuneemmillekin iloa ja käyttömukavuutta arkeen. Senioreiden läheisten hyödyksi Doro Watchissa on Response by Doro -painike. Kun painike yhdistetään yhteensopivaan Doro-älypuhelimeen ja sitä painetaan hätätilanteessa, se hälyttää automaattisesti nimetyille läheisille avuntarpeesta. Jos Doro on yhdistetty iOS- tai Android-laitteeseen, painikkeen painaminen aktivoi puhelimen ”Find my phone” -paikannustoiminnon. Doro Tablet Helppokäyttöisyyden lähtökohdista suunniteltu Doro Tablet tarjoaa senioreille sujuvan uuden sukupolve