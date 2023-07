Virta voitti brittiläisen uusiutuvan energian palkinnon parhaista älykkäistä energiaratkaisuista

Virta (Liikennevirta Oy) lyhyesti:



Virta on johtava digitaalinen sähköautojen latausalusta Euroopassa. Yli 1000 yritystä ja organisaatiota käyttää Virran digitaalista EV-latausalustaa esimerkiksi vähittäiskaupassa, hotelli- ja kiinteistöalalla, pysäköinnissä, bensiinin vähittäismyynnissä, autoteollisuudessa ja energiateollisuudessa. Nämä asiakkaat operoivat yli 90 000 latauslaitetta 35 maassa, muodostaen "Powered by Virta" -verkoston. Verkkovierailut mukaan lukien sähköautonkuljettajat voivat käyttää Virran palvelun kautta yli 400 000 latauspistettä yli 65 maassa. Suomessa yli puolet julkisista latauspisteistä toimii Virta latausalustalla

Virta on maailmanlaajuinen edelläkävijä, joka investoi sähköautojen latauksen tulevaisuuden ominaisuuksiin, ja sillä on 34 patentoitua tuoteperhettä, jotka keskittyvät erityisesti tulevaisuuden verkottuneille energia- ja liikkuvuusekosysteemeille keskeisiin energianhallintaominaisuuksiin.

Tietoja REA:sta:

Association for Renewable Energy and Clean Technology (REA) on Yhdistyneen kuningaskunnan suurin uusiutuvan energian ja puhtaiden teknologioiden toimialajärjestö, jolla on noin 550 jäsentä, jotka toimivat lämpö-, liikenne-, energia- ja kiertotalouden aloilla. REA on voittoa tavoittelematon järjestö, joka edustaa neljäätoista alaa biokaasusta ja uusiutuvista polttoaineista aurinkoenergiaan ja sähköautojen lataukseen. Jäsenet vaihtelevat suurista monikansallisista yrityksistä yksityisyrittäjiin. Lisätietoja on osoitteessa www.r-e-a.net.