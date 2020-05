Virtaa sähköautoon kauppareissun yhteydessä

Lisää hyötyä asiakasomistajille - Suur-Seudun Osuuskauppa SSO maksaa jälleen ylijäämänpalautusta asiakasomistajilleen 22.4.2020 13:00:00 EEST | Uutinen

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n edustajiston kevätkokouksessa 2.4.2020 tehdyn päätöksen mukaisesti, Suur-Seudun Osuuskaupan asiakasomistajille maksetaan viime vuodelta 0,25 % ylijäämänpalautusta. SSO:n asiakasomistajille palautuu ylijäämäpalautuksen muodossa yli 0,5 milj. euroa. – Uskomme, että ylijäämänpalautus on erityisesti nyt vallitsevassa tilanteessa tärkeä piristysruiske asiakasomistajiemme arkeen ja talouteen, onhan osuuskaupan sääntömääräinen tehtävä edistää omistajiensa taloudellista hyvinvointia, kertoo toimitusjohtaja Tapio Finér. Ylijäämänpalautus on osuustoiminnan periaatteisiin kuuluva palkitsemismuoto, jonka suuruuteen jokainen asiakasomistaja voi omalla kohdallaan vaikuttaa keskittämällä ostoksiaan Suur-Seudun Osuuskauppaan. Päätöksen mahdollisen ylijäämänpalautuksen tai osuusmaksun koron maksamisesta tekee aina vuosittain osuuskaupan edustajisto hallituksen ja hallintoneuvoston esityksen pohjalta. – Ylijäämänpalautus on konkreettista rahaa suoraan asiakasomistajien S-Ti