Virtaa vesienhoitoon! - avustusta haettavissa vesistökunnostuksiin 18.10.-30.11.2021 (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Avustushaku on käynnissä 18.10.-30.11.2021

Avustusta annetaan ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta, jolla halutaan tehdä Suomesta maailman tehokkain vesiensuojelija. Vesistökunnostushankkeilla halutaan ensisijaisesti parantaa vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä vahvistaa vesistökunnostajien yhteistyötä.

Näin aloitat kunnostushankkeen

Hankkeen suunnittelu kannattaa aloittaa pikaisesti. Ensin on hyvä selvittää, mitä ongelmia vesistössä on. Onko veden tila heikentynyt ja miksi näin on tapahtunut. Sitten voidaan ryhtyä miettimään, mitkä ovat kunnostuksen tavoitteet ja mitä vesistössä tai valuma-alueella voisi tehdä tilanteen parantamiseksi. Hyvä olisi kerätä asiasta kiinnostuneita yhteistyökumppaneita ja myös miettiä yhdessä, miten saadaan kerättyä rahoitusta ja talkooapua. ELY-keskus sekä valtakunnallinen Vesistökunnostusverkosto tarjoavat asiantuntija-apua vesistöjen taustatietojen keräämiseen, hankkeiden suunnitteluun sekä yhteistyökumppaneiden löytämiseen.

Avustuksen saamiseksi hakijan tulee yleensä olla esimerkiksi rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalatalousalue, vesilain mukainen yhteisö, kunta tai yritys.

Avustusta myönnetään lähtökohtaisesti puolet hankkeen kustannuksista. Toisen puolikkaan voi kattaa esimerkiksi omalla rahoituksella, talkootyöllä tai sponsoreilta saadulla tuella.

Yhdessä tehdään enemmän vesien hyväksi ja nyt siihen on rahoitusta tarjolla!

Lisätietoa:

Ari Sallmén, p. 0295 022 937

Pekka Paavilainen, p. 0295 022 921

Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi