Virtuaalikippis! Vuoden 2020 parhaat äänikirjat palkitaan torstaina

Storytel palkitsee viime vuoden parhaat äänikirjat ja niiden lukijat Storytel Awards -gaalassa torstaina 25. maaliskuuta. Gaalaa voi seurata kotisohvalta striimin kautta.

Toista kertaa järjestettävässä Storytel Awards -gaalassa jaetaan palkintoja vuoden 2020 parhaille äänikirjoille neljässä kategoriassa: kaunokirjallisuus, jännitys ja dekkarit, tietokirjallisuus ja elämäkerrat sekä lasten -ja nuortenkirjallisuus. Virtuaalitilaisuuden juontaa säkenöivä Maria Veitola. Gaalassa päästään nauttimaan myös livemusiikista, kun lavalle astelee artisti Robin Packalen.

Suuri äänikirjapalkinto jaetaan kunkin kategorian parhaalle äänikirjan kirjoittajalle ja lukijalle. Jos palkittava kirja on käännösteos, luovutetaan palkinto kirjailijan sijaan kirjan kääntäjälle. Palkinnon arvo on 1 000 euroa. Lisäksi voittajat saavat upean ääniaaltopokaalin, jonka on suunnitellut ruotsalainen designtoimisto SuperTuesday.

“Suuri äänikirjapalkinto on tunnustus kirjailijoille, lukijoille ja hyville tarinoille. Kuunteluelämyksille, jotka ovat koskettaneet, viihdyttäneet ja inspiroineet meitä vuoden aikana”, Storytelin markkinointipäällikkö Hanna Walldén sanoo.



Palkinto on kerännyt ennätyspaljon kiinnostusta

Äänikirjoja kuuntelevalla yleisöllä on ollut prosessissa suuri rooli– esivalintalista koottiin Storytelin suosituimmista ja parhaiten arvioduista äänikirjoista, joista yleisö sai äänestää finaaliin suosikkejaan. Finaaliin pääsivät kunkin kategorian viisi eniten ääniä saanutta kirjaa.

Finalistiteoksissa korostuivat erityisesti kotimainen kirjallisuus ja suosittujen tubettajien lukemat äänikirjat. Finalistien joukosta asiantuntijaraadit ovat valinneet voittajat, jotka paljastetaan gaalassa torstaina 25. maaliskuuta.

Suuri äänikirjapalkinto jaetaan nykyisin kaikissa Pohjoismaissa ja se on kerännyt tänä vuonna ennätyspaljon kiinnostusta.

“Noin 130 000 äänikirjojen kuuntelijaa ympäri Pohjoismaita äänesti suosikkikirjojaan tämän vuoden Storytel Awards -yleisöäänestyksessä. Se on yli puolet enemmän kuin viime vuonna”, Walldén iloitsee.

Kaunokirjallisuus-kategorian finalistikirjoja laittavat paremmuusjärjestykseen raadin puheenjohtaja kirjailija ja luovan alan yrittäjä Satu Rämö, kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen ja näyttelijä Sanna Stellan. Tietokirjallisuus ja elämäkerrat -kategorian voittajakirjan valitsevat puheenjohtajana toimiva toimittaja Laura Friman, suosittua Kaverin puolesta kyselen -podcastia pitävä toimittaja Tiia Rantanen sekä Helsingin Sanomien päätoimittaja Anu Ubaud.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden raadissa finalistikirjoja arvioi puheenjohtajana toimiva näyttelijä ja kirjailija Jani Toivola, lasten kanava Yle Mixin juontaja Jasmin Beloued sekä näyttelijä ja laulaja Antti L.J. Pääkkönen. Dekkarit ja jännitys -kategorian raadin puheenjohtaja on kirjailija ja toimittaja Heikki Valkama. Lisäksi raatiin kuuluu rikostoimittaja ja tietokirjailija Miika Viljakainen ja somevaikuttaja ja Afterwork-podcastista tuttu Meri Milash.



Storytel Awards -gaala järjestetään torstaina 25. maaliskuuta kello 18.00–19.00. Virtuaaligaalaa voi seurata täällä.

Storytel Awards -finalistit:



Kaunokirjallisuus:



Suon villi Laulu – Delia Owens, lukija Sanna Majuri, WSOY

Kaikki elämästä(ni) – Antti Holma, lukija Antti Holma, Otava

Pintaremontti – Miika Nousiainen, lukija Oskari Katajisto, Otava

Ei kertonut katuvansa – Tommi Kinnunen, lukija Krista Kosonen, WSOY

Cilkan tarina – Heather Morris, lukija Markus Niemi, Aula & Co

Jännitys & dekkarit:



Kun kuningas kuolee – Elina Backman, lukija Sanna Majuri, Otava

Manni – Kale Puonti, lukija Ville Tiihonen, Bazar

Pahan Verkko – Max Seeck, lukija Satu Paavola, Tammi

Peilimies – Lars Kepler, lukija Toni Kamula, Tammi

Ruska – Christian Rönnbacka, lukija Ville Tiihonen, Bazar

Tietokirjallisuus & elämäkerrat:



Vakooja ja petturi – Ben MacIntyre, lukija Jukka Pitkänen, Atena

Isä pullossa – Matka alkoholistin mieleen ja maailmaan – Johanna Pohjola, lukija Anna-Riikka Rajanen, Gummerus

Wanted Janne "Nacci" Tranberg – Pekka Lehtinen ja Janne Tranberg, lukija Jukka Pitkänen, Pulitzer

Mercedes Bentso – Totuus ja tunnustus – Linda-Maria Roine, lukija Linda-Maria Roine, Johnny Kniga

Yksi elämä, yksi planeetta – David Attenborough, lukija Jarmo Heikkinen, WSOY

Lasten- ja nuortenkirjallisuus:



Elina ja Sofia, Kaikki on mahdollista! – Elina ja Sofia, lukijat Elina ja Sofia, Tammi

Albi rakentaa kodin: Tuoli – Mikko Kunnas ja Markus Majaluoma, lukija Martti Suosalo, Storytel Original

Heinähattu ja Vilttitossu loman tarpeessa – Tiina Nopola ja Sinikka Nopola, lukija Vuokko Hovatta, Tammi

Vitsipitsa – täytteenä Niko ja Santtu – Juhana Salakari, lukijat Niko Meuronen ja Santeri Hänninen, Otava

Kaikkien aikojen kirja – Mike "Miklu" Bäck, lukija Mike "Miklu" Bäck, Otava