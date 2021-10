Virtuaalimatkat edistävät kehitysvammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta

Lyfta-työpajojen osallistujat pääsevät elämykselliselle virtuaalimatkalle Rinnekodin Toimintakeskus Lyylin asiakkaiden ja ohjaajien johdattelemina saaden samalla mahdollisuuden tutustua kansainvälisesti palkittuun Lyfta-oppimisalustaan. Lyftan immersiivinen oppimisalusta toimii digitaalisena välineenä myös erityisryhmien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

”Lyftan visuaalisuus ja pelillisyys helpottaa uusien asioiden kokemista ja omaksumista. Kun sekä ohjaajat ja asiakkaat ovat yhdessä toimijoita, se rakentaa luottamusta mikä mahdollistaa myös tunteiden näyttämisen ja vaikeidenkin asioiden käsittelyn. Lyftassa uudet kulttuurit ja erilaisuus kohdataan yhdessä.” kertoo Rinnekodin kehittämispäällikkö Nadja Delcos.

Myös Toimintakeskus Lyylin ohjaaja Nita Lehtiniemi liputtaa Lyftan käytön puolesta toimintakeskuksessa vahvasti.

“Lyfta on avannut elämyksellisyyttä meidän asiakkaille ja ohjaajille sekä tuonut ihan uutta ideaa toimintaan. Se pitää sisällään ajankohtaisia asioita ja tarjoaa samalla elämyksellisyyttä. Myös digialustana se on mainio, Lyylin asiakkaat usein puhuvat ‘milloin mennään maapallolle?’. Lyftan avulla moni asiakas on tullut kuorestaan, kun on innostunut olemaan osana keskustelua.”



Rinnekodin järjestämiin Lyfta-työpajoihin ja elämyksellisiin virtuaalimatkoihin on mahdollista osallistua Kulttuuritalo Laikussa 17.11. klo 12-15.