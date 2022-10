Virtuaalisella hyötypelillä tukea nepsy-piirteisten nuorten kuntoutukseen

Diakin hallinnoima Digi perheiden voimavarana -hanke on julkaissut yhdessä peliyhtiö Virtual Dawnin kanssa virtuaalisen Inner Visions -hyötypelin. Peli on kehitetty erityisesti työvälineeksi neurokirjoon kuuluvien nuorten kanssa töitä tekeville sosiaalialan ammattilaisille.

Digi perheiden voimavarana -hankkeessa havaittiin, että neuropsykiatristen (nepsy) nuorten kanssa töitä tekevälle sosiaalialan henkilöstölle ei ole nykyisin riittävästi työkaluja ohjauksen tueksi. – Työkaluja kaivattiin erityisesti tunnetilojen vahvistamiseen, impulsiivisten toimintojen säätelyyn ja syy-seuraussuhteen havainnollistamiseen, toteaa hankkeen projektipäällikkö Tuovi Kokkonen. Osallistavaa otetta kuntoutukseen Hankkeessa päätettiin toteuttaa virtuaalinen hyötypeli, jossa pelaajan tekemät valinnat vaikuttavat pelin etenemiseen ja lopputulokseen. – Virtuaalitodellisuus on hieno lisä ohjauksen tueksi, jolla voidaan mahdollistaa elämysten kokeminen aidossa ympäristössä tai kuvitteellisessa maailmassa. Lähdimme rohkeasti luomaan jotain uutta, toteaa terveysalan lehtori, digitalisaation asiantuntija Hanna-Leena Huttunen. Peliä pelataan virtuaalilaseilla joko yksin tai ohjaajan kanssa. Ohjaaja voi keskustella pelaajan kanssa tämän tekemistä valinnoista pelin aikana tai sen jälkeen. – Peli on matka pelaajan omaan mieleen, jossa voi kohdata itselleen vaikeitakin asioita. Pelaaja voi oppia matkan aikana, kuinka kohdata hankalia tilanteita ja kuinka niitä voi ratkaista, arvioinnin asiantuntija Marina Steffansson sanoo. Nuoret mukana pelin kehittämisessä Peli pohjautuu Virtual Dawnin aiemmin kehittämään VR-simulaatioon, jota pelillistettiin edistämään hankkeen tavoitteita. Hankkeen yhteistyökumppanit ja heidän nuoret asiakkaansa osallistuivat pelin kehittämiseen testaamalla peliä eri suunnitteluvaiheissa. Peli julkaistiin lokakuussa 2022 Pico for business -alustalle ja on sieltä ladattavissa ilmaiseksi virtuaalilaseille. Meta App Lab -alustalle peli julkaistaan loppuvuoden 2022 aikana. Voimaa virtuaalisesti -hanke yhteistyökumppaneineen sijoittuu Etelä-Savon maakunnan alueelle ja saa rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastolta. Hanketta vetää Diakonia-ammattikorkeakoulu. Kaksivuotinen hanke päättyy 31.8.2023. Hankkeen toimintaa voit seurata somessa tunnisteella #VoimaaVirtuaalisesti.

